Донт пуш зе хорсес! Перемога Усика "розігнала" меми всією мережею — про що жартують найбільше (фото, відео)

Не тільки "коней поганяв" боксер, але й "вимкнув світло" Дюбуа

Український непереможений боксер Олександр Усик в суботу, 19 липня, зійшовся на рингу з Даніелем Дюбуа та виборов титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Гарна новина збадьорила українців, які відразу почали "розганяти" жарти про британця та його хамовиту поведінку.

Після бою найбільше жартують у мережі про крилату фразу Усика англійською "Don't push the horses", що в перекладі на українську означає "Не жени коней". Ця фраза українського боксера на пресконференції викликала жарти і меми серед користувачів інтернету.

Нагадаємо, що Олександр нокаутував Дюбуа секретним ударом під назвою "Іван". Британець не зміг витримати міцного кулака українця, який старший від нього на 11 років! Також у мережі жартують, як швидко Усик "потушив" світло молодому британцю прямо на рингу у Лондоні.

Усик побив Дюбуа: нові жарти і меми

Нагадаємо, у першому поєдинку між Усиком та Дюбуа, який пройшов у серпні 2023 року українець нокаутував британця у 9-му раунді. Щоправда, не обійшлося без скандалу. Даніель вдарив чемпіона нижче пояса, після чого Олександр впав і довго приходив до тями. Нокдаун не був зарахований, через що суперечки точаться досі.

Перед реваншем Усик і Дюбуа провели відкриті тренування, Олександр з’явився на публіці у футболці з важливим посланням, після чого Кіт і Динаміт зустрілися віч-на-віч на спільній пресконференції. Крім того, чемпіони провели офіційну процедуру зважування, на якій британець значно переважив українця.