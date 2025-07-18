Цей дрон перехоплює "Шахеди" за секунди: чим славиться український ODIN (фото)

Завдяки швидкості до 300 км/год цей перехоплювач здатен наздоганяти та знищувати повітряні цілі всього за кілька секунд

На тлі посилених атак з боку Росії українські розробники створили безпілотник, який буквально "ловить" ворожі дрони в повітрі. Йдеться про ODIN Win_Hit — вітчизняний високошвидкісний FPV-дрон-перехоплювач, що став справжнім технологічним проривом у боротьбі з Shahed-136.

Про це повідомив виробник високоефективних FPV дронів, наземних комплексів управління БПЛА, засобів РЕБ "ODIN". Такий дрон виглядає як компактна, але агресивна бойова машина.

Чорний, аеродинамічний корпус із мінімальним силуетом, крило типу "стріла", візуально нагадує малу крилату ракету.

Український дрон ODIN Win_Hit

Український дрон ODIN Win_Hit

Завдяки високій швидкості польоту — до 300 км/год — він перехоплює цілі за лічені секунди. У небі він — мов хижак: непомітний, блискавичний, смертельно точний.

Український дрон ODIN Win_Hit

Технічні характеристики ODIN Win_Hit:

крейсерська швидкість: 200-220 км/год

максимальна атакувальна швидкість: до 300 км/год

час польоту: 7-10 хвилин

висота перехоплення: 100-5000 м

способи запуску: з руки, з наземної пускової установки або з повітряної платформи

"Ударна група Night ODIN Crew вже має у своєму активі успішно знищені повітряні цілі (БПЛА Shaheed-136, БПЛА "Гербера") в небі над Центральною частиною України", — написали виробники.

Перша серія в 100 одиниць Win_Hit — вже на фінальній стадії виробництва. Вона буде передана верифікованим бойовим підрозділам.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські захисники активно застосовують на фронті різноманітну зброю власного виробництва — від гранатометів "Форт" до сучасних дронів. Серед безпілотників особливе місце посідає "Лелека-100" — апарат, який був спроєктований після 2014 року з урахуванням реального бойового досвіду та потреб української армії.