Білорусь збиває російські дрони? На підльоті до України "впав" БПЛА

Йдеться про БПЛА "Гербера"

Вертоліт Білорусі успішно знищив російський ударний безпілотник, який прямував у бік України. Борт виконував завдання з контролю повітряного простору.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на джерела. Зазначається, що подія сталась 12 липня, у суботу.

"Згідно з інформацією, ударний безпілотник типу "Гербера" був виявлений вертольотом Мі-24, який виконував завдання з контролю повітряного простору Білорусі", — йдеться у матеріалі.

Дрон "Гербера"

Як кажуть джерела, в той момент у повітряному просторі Білорусі перебувало щонайменше три російські безпілотники. Після збиття дрона, його уламки впали на території Гомельської області.

"Вертоліт білоруських сил ППО під час виконання завдання з контролю повітряного простору доповів про виявлення та знищення ударного дрона", — сказав співрозмовник.

Гомельская область, Беларусь

Нагадаємо, що під час атаки по Україні 10 липня дрони летіли не тільки з території РФ чи окупованих регіонів, а й з Білорусі. Однак такі інциденти регулярно фіксують різні моніторингові спільноти. Наприклад, проєкт "Беларускій Гаюн" лише за другу половину 2024 року нарахував аж 351 дрон над територією республіки.

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