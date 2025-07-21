"Вирішальний" раунд? Росія і Україна знову сядуть за стіл переговорів у Стамбулі – чого нам чекати

Про те, що цей раунд може стати вирішальним, заявив Ердоган.

Новий раунд переговорів між делегаціями Росії та України вже традиційно має пройти в турецькому Стамбулі. Повідомляється, що вони можуть відбутися вже у середу-четвер 23 або 24 липня, після зустрічі представників країни Європи щодо іранської ядерної програми.

Про підготовку до зустрічі делегацій повідомляють турецькі ЗМІ. "Телеграф" зібрав всю наявну про переговори інформацію та звернувся до політологів, аби дізнатися, чого варто очікувати.

Які заяви передували початку процесу

Наразі офіційно представники України та Росії не оголошували про підготовку до переговорів. Проте тема вже обговорювалася представниками трьох сторін.

На тлі невдоволення Сполучених Штатів прагненням Росії до врегулювання війни, в Москві неодноразово висловлювалися в підтримку продовження переговорів. Наприклад, 27 червня, Володимир Путін заявив, що РФ готова до третього раунду переговорів. Головними аспектами, які варто обговорити на цій зустрічі він назвав меморандуми щодо бачень РФ та України, якими Москва та Київ обмінялися під час попередніх зустрічей.

8 липня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що на той момент дати третього раунду перемовин ще не були відомі. Крім того, він повідомляв, що Росії нібито може знадобитися час, аби з’ясувати, яке саме озброєння США збираються постачати Україні.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив Володимиру Путіну, що Анкара готова прийняти третій раунд перемовин між Україною та Росією, щойно буде погоджено дати зустрічі.

Про це йдеться у повідомленні канцелярії президента Туреччини в соцмережі X. За їхньою інформацією, президенти Туреччини та РФ провели телефонну розмову, під час якої обговорили двосторонні відносини, а також регіональні та глобальні питання.

"Президент Ердоган заявив, що початок третього раунду переговорів між Росією та Україною має вирішальне значення, і що Туреччина продовжить проводити переговори у Стамбулі, як тільки будуть визначені відповідні дати для сторін", – зазначили в офісі турецького лідера.

Заява канцелярії Ердогана

Про що говоритимуть на переговорах

Політолог Олексій Якубін вважає, що заява президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана щодо третього раунду перемовин між Україною та Росією може свідчити про бажання Анкари виступити платформою для потенційної зустрічі лідерів США, України та РФ.

"На мою думку, одним з ключових питань, які можуть зараз стати на цих переговорах, це справді питання про потенційну спільну зустріч, наприклад, між Трампом, Зеленським і Путіним", — сказав Якубін у коментарі "Телеграфу".

Саме навколо цієї ідеї могло формуватися повідомлення Ердогана, який назвав наступний раунд перемовин "вирішальним". За словами політолога, справжній прогрес можливий лише у разі залучення ключових фігур.

Політолог Олексій Якубін

"По складу делегації, яку до того Росія відправляла до Стамбула, було помітно, що Росія по суті просто затягує час", — зазначив Якубін.

Він вважає, що Туреччина прагне зберегти статус основного майданчика переговорів і саме тому активно просуває ідею лідерської зустрічі. У цьому контексті третій раунд може бути використано для погодження подальших кроків.

"А чи буде прийнято рішення про спільну зустріч — відкрите питання", — зауважив експерт.

Він також не виключає, що Україна знову підніме тему тимчасового припинення вогню — як на суходолі, так і в повітрі та на морі. Проте Росія й раніше ігнорувала ці ініціативи, зокрема від США та України, сподіваючись натомість на воєнний тиск.

"Я не виключаю, що це питання — про припинення вогню — теж буде в центрі уваги", — підсумував Якубін.

Чи стане цей раунд вирішальним?

Політолог Ігор Рейтерович вважає, що навіть якщо третій раунд переговорів між Україною та Росією відбудеться цього тижня, вирішальним він не стане. Про це експерт заявив в коментарі "Телеграфу", зазначивши, що зустріч, ймовірно, зведеться до обговорення гуманітарної складової: обміну полоненими та повернення тіл загиблих.

"Можливо, вже почнуть говорити про узгодження меморандумів, які були представлені Україною та РФ. Але оскільки стартові позиції кардинально різняться, ймовірність досягти спільної позиції – не дуже висока", – зазначив Рейтерович.

Політолог Ігор Рейтерович

На його думку, це буде радше спроба ще раз зустрітися та підняти більш серйозні теми. Однією з таких тем, каже експерт, Україна зробить перемир’я – далі все залежатиме від реакції Росії.

Особиста зустріч лідерів можлива лише для підписання капітуляції

Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна експерт вважає малоймовірною.

"Для Путіна особиста зустріч можлива лише тоді, коли він буде підписувати, грубо кажучи, капітуляцію України", – пояснив Рейтерович.

За його словами, у всіх інших обставинах, коли Росія не досягла навіть мінімальних цілей, які при цьому й постійно змінює, Путін уникатиме переговорів з Зеленським. Москва також може розкручувати тему "нелегітимності" українського президента, щоб відмовитися від переговорів.

"Позиція Зеленського тут абсолютно зрозуміла, і її треба далі просувати. Це правильно. Це показує, що Путін насправді не хоче миру", – зазначив Рейтерович.

Він додав, що українська ініціатива більшою мірою спрямована на Дональда Трампа, оскільки його логіка вимагає прямого діалогу лідерів.

"Росіяни на це не підуть. Вони будуть тягнути час – щонайменше протягом цих 50 днів. Можливо, ближче до завершення цього терміну почнуть більш-менш реально говорити про перемир’я", – припустив експерт. Він підкреслив, що саме перемир’я може стати єдиною поступкою, яка утримає Трампа від введення нових санкцій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Володимир Путін має намір продовжувати війну проти України, незважаючи на посилення відносин з Європою та США, оскільки має важливу для себе мету.