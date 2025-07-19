Москві не потрібні боєздатні ЗСУ

Росія вирішила не приймати пропозиції США щодо мирного врегулювання ситуації в Україні, оскільки все ще сподівається досягти своєї мети. І це стосується не лише захоплення територій, а й знищення українського військового потенціалу.

Про це йдеться у матеріалі New York Times. Зазначається, що у Кремлі неодноразово говорили, що війна триватиме доти, доки Київ не погодиться на його вимоги.

"Його мета — знищити військовий потенціал України, її армію. Якщо не буде армії — держава буде беззахисною", — заявив незалежний російський військовий аналітик Валерій Ширяєв.

Крім територіальних та військових вимог, Росія також хоче зробити російську мову другою державною в Україні та заборонити їй ставати частиною НАТО. У Києві подібне вважають неприйнятним, проте навіть понад три роки повномасштабної війни Москва ні на крок не відступила від свого ультиматуму.

Втім, не факт, що загарбники зможуть домогтися чогось, адже російська економіка вже перевантажена, а можливі тарифи США можуть її добити. Витрати на оборонку, за словами Володимира Путіна, досягли 6,3% ВВП, через що уряд їх скорочуватиме в наступні три роки. Це обов’язково вдарить по можливості вести війну.

З цих причин в першому півріччі дефіцит бюджету досяг 47 мільярдів доларів, а доходи від енергоносіїв скоротилися на 16%. До речі, саме енергоносії становлять близько третини доходів бюджету РФ.

Росія ще має близько 52,5 мільярда доларів ліквідних активів, що дозволить відносно без проблем дожити до кінця року. Проте аналітики вважають, що вже наступного року доведеться суттєво переглянути пріоритети видатків, інакше бюджету загрожує "катастрофа".

Як повідомлялося раніше, експосол України в США Валерій Чалий розповідав про те, що якщо Росія зупиниться прямо зараз, то вона просто зникне з карти світу.