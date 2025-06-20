Путін вибухнув цілою тирадою про "один народ" і погану Україну (головні цитати)

Відповідь українців не забарилась

Президент Росії Володимир Путін вийшов у світ з новою маячнею. Говорив про Україну, армію, Курську операцію і окупацію Сум

Про це він говорив на пленарному засіданні Петербурзького міжнародного економічного форуму, який проігнорували західні компанії через війну РФ в Україні. "Телеграф" зібрав його основні заяви.

Хотіли не визнавати, але визнали

Путін каже, що Росія нібито 8 років намагалась домовитися і не визнавати вже окуповані території так званими "ДНР" і "ЛНР". Глава РФ каже, що їх нібито змусили це зробити.

"Нас змусили визнати їх незалежність, а потім підтримувати зброєю, щоб покласти кінець війні, яку розвʼязав наш "ворог на Заході" і тими, хто править в Україні — "націоналістами" і "неонацистами", — сказав він.

Путін про ситуацію в Україні

Путін назвав "трагедією" війну, яку ж сам розвʼязав у 2022 році. За його словами це не результат роботи армії РФ.

"Трагедія, що відбувається в Україні — не результат нашої роботи, а наслідки дій тих, хто не зміг змиритися з поточним станом справ", — заявив глава Кремля.

Методички про "один народ" і позаядерну Україну

"Я вважаю російський і український народ одним народом, у цьому сенсі вся Україна наша. Ми не заперечували право українського народу на незалежність і суверенітет. Але положення суверенітету випливають з того, що Україна — це позаблокова, позаядерна і нейтральна держава", — сказав Путін.

Путін про операцію на Курщині

Глава Росії жорстко висловився про операцію Сил оборони у Курській області. Заявив, що діяли проти цивільного населення і забув, що проти мирних людей воюють тільки росіяни. Вигадав захмарні втрати ЗСУ. Ну і звісно виправдався про створення "буферної зони" у прикордонні — типово, за методичками Кремля.

"Україна забралася в Курську область, втратила 76 000 осіб, а тепер Росія змушена створювати буферну зону", — сказав 72-річний президент Росії.

Суми окуповувати "не збирався", але не виключає цього

Висловився президент Росії і про Суми. Каже, що нібито не збирався їх забирати.

"У нас немає мети забрати Суми, але я цього не виключаю".

Інші заяви Путіна

"Там, де ступає нога російського солдата, то наше".

"Ми на кожному етапі пропонували Україні зупинитися. Свідками цього є лідери інших країнах. Але коли вони приїжджали до Києва, їм казали, що ви агенти Кремля, і вони вирішили більше не лізти в цю справу".

Українці вже відреагували на маразматичні заяви Володимира Путіна. Український народ в люті від почутого.

Раніше "Телеграф" писав, чи справді Росія "відповідає" Україні за удари.