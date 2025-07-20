У Росії біля міста-мільйонника вибухнув потяг із небезпечною хімією. Інформацію про загрозу приховують від мешканців
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До місця події прибули пожежники та більшість з них була у костюмах хімічного захисту
У Нижньогородській області РФ пролунав вибух на залізничному перегоні між станціями Джержинськ та Желніно. Інцидент стався приблизно за 40 кілометрів від обласного центру. Примітно, що в Нижньому Новгороді проживають приблизно 1,2 млн жителів, проте інформації про те, що трапилося, немає в місцевій пресі та великих пабліках.
Джерела в українських силових відомствах повідомили "Телеграфу", що поїзд транспортував спеціальну хімію для підприємств російської оборонки.
"Переміщення таких небезпечних вантажів ми фіксуємо та відстежуємо", — сказав співрозмовник. При цьому він не став коментувати причетність спецслужб України до того, що сталося. "Там (у Росії — ред.) старе залізничне полотно, старий рухомий склад. Мало що могло статися", — сказало джерело видання.
Зазначимо, що у місцевих пабліках з’явилися фотографії з місця аварії. На знімках видно цистерни оранжевого кольору. Варто звернути увагу, що згідно з Європейською угодою про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів, помаранчева цистерна на залізничному транспорті вказує на перевезення небезпечного вантажу.
В одному з повідомлень зазначається, що до місця НП прибули пожежники, які займалися ліквідацією. Більшість з них була у костюмах хімічного захисту. При цьому влада РФ інформацію про загрозу для місцевих жителів приховує.
При цьому місцеві пабліки замовчують інформацію про вибух.
Примітно, що в неділю вранці на місцевому сайті новин були опубліковані результати опитування, згідно з яким "більшість нижньогородців воліє подорожувати поїздом".
Очевидно, це пов’язано з тотальними проблемами в авіасполученні. За останні кілька місяців атаки українських дронів неодноразово викликали параліч авіасполучення з Москвою.
Також варто звернути увагу, що за останні кілька днів у РФ сталося одразу кілька серйозних НП на залізниці.
"Уламками дрона" пошкоджено контактну мережу на перегоні Лихая — Замчалове в Ростовській області. Російській владі довелося визнати удар. Офіційно відомо про затримку 132 поїздів, які спізнюються від 33 хвилин до 15 години. Гарні, мабуть, уламки. Судячи з фото з місця подій, ті самі "уламки" впали прямо на вузлову залізничну станцію. Наслідки серйозні.