У Росії біля міста-мільйонника вибухнув потяг із небезпечною хімією. Інформацію про загрозу приховують від мешканців

До місця події прибули пожежники та більшість з них була у костюмах хімічного захисту

У Нижньогородській області РФ пролунав вибух на залізничному перегоні між станціями Джержинськ та Желніно. Інцидент стався приблизно за 40 кілометрів від обласного центру. Примітно, що в Нижньому Новгороді проживають приблизно 1,2 млн жителів, проте інформації про те, що трапилося, немає в місцевій пресі та великих пабліках.

Джерела в українських силових відомствах повідомили "Телеграфу", що поїзд транспортував спеціальну хімію для підприємств російської оборонки.

"Переміщення таких небезпечних вантажів ми фіксуємо та відстежуємо", — сказав співрозмовник. При цьому він не став коментувати причетність спецслужб України до того, що сталося. "Там (у Росії — ред.) старе залізничне полотно, старий рухомий склад. Мало що могло статися", — сказало джерело видання.

Зазначимо, що у місцевих пабліках з’явилися фотографії з місця аварії. На знімках видно цистерни оранжевого кольору. Варто звернути увагу, що згідно з Європейською угодою про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів, помаранчева цистерна на залізничному транспорті вказує на перевезення небезпечного вантажу.

В одному з повідомлень зазначається, що до місця НП прибули пожежники, які займалися ліквідацією. Більшість з них була у костюмах хімічного захисту. При цьому влада РФ інформацію про загрозу для місцевих жителів приховує.

Де на карті Джержинськ та Желніне

Де на карті Джержинськ та Желніне

При цьому місцеві пабліки замовчують інформацію про вибух.

Скріншот із одного з місцевих ЗМІ

Примітно, що в неділю вранці на місцевому сайті новин були опубліковані результати опитування, згідно з яким "більшість нижньогородців воліє подорожувати поїздом".

Яким видом транспорту більше користуються жителі Нижнього Новгороду

Очевидно, це пов’язано з тотальними проблемами в авіасполученні. За останні кілька місяців атаки українських дронів неодноразово викликали параліч авіасполучення з Москвою.

Також варто звернути увагу, що за останні кілька днів у РФ сталося одразу кілька серйозних НП на залізниці.

"Уламками дрона" пошкоджено контактну мережу на перегоні Лихая — Замчалове в Ростовській області. Російській владі довелося визнати удар. Офіційно відомо про затримку 132 поїздів, які спізнюються від 33 хвилин до 15 години. Гарні, мабуть, уламки. Судячи з фото з місця подій, ті самі "уламки" впали прямо на вузлову залізничну станцію. Наслідки серйозні.