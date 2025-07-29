Йде шляхом Сталіна. Навіщо Путіну насправді перемога у війні — NYT

Для Путіна перемога – це не просто захоплення територій

Президент Росії Володимир Путін позиціонує себе не як пересічний лідер, а як "юрист на троні". Він використовує закони для виправдання репресій та зміцнення своєї влади.

Про це пише старший науковий співробітник Центру Карнегі Росія-Євразія Олександр Баунов для The New York Times. Він зазначає, що Путін згадує свою юридичну освіту за кожної зручної нагоди.

"Зрештою, я маю юридичну освіту... Якщо ви дасте мені угоду, я її перегляну і скажу, що потрібно зробити", — заявляв Путін групі бізнесменів у травні, відповідаючи на побоювання, що мирна угода може повернути західних конкурентів до Росії.

Баунов звертає увагу, що сьогодні кожній новій хвилі політичних репресій у Росії передує ухвалення чи перегляд закону — щоб усе більше людей могли бути покарані "за законом", а не з порушенням його.

"Вся політична кар'єра Путіна була пошуком джерела легітимності, глибшого, ніж сам закон, особистою одержимістю доказом своєї влади. Саме це, як і прагнення завоювання, рухає його війною в Україні: мета — перетворити військову перемогу на зворотний квиток Росії на клуб великих держав світу. Але це неможливо без визнання із боку Заходу", — йдеться у матеріалі.

Зазначається також, що перемога для Володимира Путіна — не лише контроль над територіями, а й здобуття міжнародного визнання нової реальності.

"Для Путіна перемога – це диктування умов, перекроювання кордонів та визнання нової реальності. Саме так Путін може забезпечити собі бажану легітимність", – каже автор.

Для багатьох диктаторів, як вважає Баунов, довіра справді приходить на світовій арені. Офіційні візити та саміти, поряд з успішними військовими кампаніями, є доказом їхньої легітимності.

Володимир Путін

Ще багато років тому у Росії була популярна ідея "великої угоди" між великими державами. Зразком завжди була Ялтинська конференція 1945 року, де Захід нібито погодився на радянські сфери впливу. Саме це лежить в основі повторюваної в Москві мрії про "нову Ялту" — формальне підтвердження легітимності сьогоднішніх домагань Росії. Проте "Ялта" провалилася. Замість гармонії вона призвела до холодної війни. Сталін, вагаючись між легітимністю та силою, вибрав останнє і світ був "розділений".

"Путін, схоже, опинився в тій же дилемі: між захопленням якнайбільшого і легітимацією хоча б частини захопленого. Як і Сталін, після подібних сумнівів, він, ймовірно, зробить той самий вибір — довіритися лише силі, а не Заходу, щоб закріпити свої досягнення. Це може бути своєрідною перемогою. Але це не те, чого він хоче", — йдеться у матеріалі NYT.

Виходячи з вищесказаного виходить, що Путін, ймовірно, віддасть перевагу зміцненню влади через воєнний тиск та конфронтацію. Простіше кажучи, він продовжуватиме війну, поки не буде досягнутий той "результат", який можна подати як "перемогу". Крім того, переговори російський президент, ймовірно, використовуватиме не як шлях до реального компромісу та миру, а як прикриття для політичних та військових цілей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент США Дональд Трамп каже, що скоротить встановлений для Росії термін досягнення угоди з Україною. Якщо раніше він був 50 днів, то тепер буде 10-12.