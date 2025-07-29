Идет по пути Сталина. Зачем Путину на самом деле победа в войне - NYT

Для Путина победа — это не просто захват территорий

Президент России Владимир Путин позиционирует себя не как рядовой лидер, а как "юрист на троне". Он использует законы для оправдания репрессий и укрепления своей власти.

Об этом пишет старший научный сотрудник Центра Карнеги Россия-Евразия Александр Баунов для The New York Times. Он отмечает, что Путин упоминает свое юридическое образование при каждом удобном случае.

"В конце концов, у меня есть юридическое образование… Если вы дадите мне соглашение, я его просмотрю и скажу, что нужно сделать", — заявлял Путин группе бизнесменов в мае, отвечая на опасения, что мирное соглашение может вернуть западных конкурентов в Россию.

Баунов обращает внимание, что сегодня каждой новой волне политических репрессий в России предшествует принятие или пересмотр закона — чтобы всё больше людей могли быть наказаны "по закону", а не с нарушением его.

"Вся политическая карьера г-на Путина была поиском источника легитимности, более глубокого, чем сам закон, личной одержимостью доказательством своей власти. Именно это, как и стремление к завоеванию, движет его войной в Украине: цель — превратить военную победу в обратный билет России в клуб великих держав мира. Но это невозможно без признания со стороны Запада", — говорится в материале.

Отмечается также, что победа для Владимира Путина — не только контроль над территориями, но еще и получение международного признания новой реальности.

"Для Путина победа — это диктовка условий, перекройка границ и признание новой реальности. Именно так Путин может обеспечить себе желанную легитимность", — говорит автор.

Для многих диктаторов, как считает Баунов, доверие действительно приходит на мировой арене. Официальные визиты и саммиты, наряду с успешными военными кампаниями, служат доказательством их легитимности.

Владимир Путин

Еще много лет назад в России была популярна идея "большой сделки" между великими державами. Образцом всегда служила Ялтинская конференция 1945 года, где Запад якобы согласился на советские сферы влияния. Именно это лежит в основе повторяющейся в Москве мечты о "новой Ялте" — формальном подтверждении легитимности сегодняшних притязаний России. Однако "Ялта" провалилась. Вместо гармонии она привела к холодной войне. Сталин, колеблясь между легитимностью и силой, выбрал последнее и мир был "разделён".

"Путин, похоже, оказался в той же дилемме: между захватом как можно большего и легитимацией хотя бы части захваченного. Как и Сталин, после подобных сомнений, он, вероятно, сделает тот же выбор — довериться только силе, а не Западу, чтобы закрепить свои достижения. Это может быть своего рода победой. Но это не то, чего он хочет", - говорится в материале NYT.

Исходя из вышесказанного выходит, что Путин, вероятно, отдаст предпочтение укреплению власти через военное давление и конфронтацию. Проще говоря, он будет продолжать войну пока не будет достигнут тот "результат", который можно подать как "победу". Кроме того, переговоры российский президент, вероятно, будет использовать не как путь к реальному компромиссу и миру, а как прикрытие для политических и военных целей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент США Дональд Трамп говорит, что сократит установленный для России срок на достижение сделки с Украиной. Если ранее он был 50 дней, то теперь станет 10-12.