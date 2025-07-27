У Путіна вигадали нову причину війни в Україні: що цього разу

Пєсков відповів на питання, як вибудовуватимуться відносини Росії та України після завершення війни

У Кремлі заявили, що Росія нібито є прихильником дипломатичного врегулювання війни та виправдали продовження повномасштабного вторгнення в Україну тим, що дипломатичні засоби "стали неможливими".

Таку заяву зробив речник російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ. А майбутні відносини з Україною він назвав "теоретичним питанням".

"Спочатку потрібно врегулювати проблему і нам потрібно зафіксувати виконання тих завдань, які стоять перед СВО (повномасштабна війна в Україні, — Ред.)", — заявив Пєсков.

Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

Він також поскаржився, що нібито Москва пропонувала Україні діалог, але пропозиція була відкинута.

"Ми неодноразово говорили, що для нас краще зробити це політико-дипломатичними засобами. СВО триває, коли ці засоби стали неможливими, коли всі пропозиції діалогу були відкинуті і в самій Україні, і на Заході", - сказав Пєсков.

Що було раніше

Делегації України та Росії провели третю зустріч у Стамбулі 23 липня. Після її завершення стало відомо, що сторони домовилися про продовження обмінного процесу, але, як і раніше, розходяться у баченні того, як має виглядати завершення війни. При цьому сама зустріч умовно була поділена на дві частини – зустріч глав делегацій та зустріч делегацій у повному складі.

Щодо четвертого раунду переговорів про мирне врегулювання, то вони відбудуться лише у разі виконання досягнутих під час поточної зустрічі домовленостей.

Умєров після зустрічі наголосив, що Україна запропонувала провести зустріч лідерів двох країн до кінця серпня поточного року, проте поскаржився на неконструктивну позицію росіян.

Нагадаємо, раніше політолог Тарас Загородній розповів "Телеграфу", як Україні наблизити завершення війни. За його словами, у цій війні все залежить виключно від України і покладатися на втручання ззовні не варто.