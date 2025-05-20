Яхту Абрамовича запідозрили у контрабанді вугілля до Китаю: що сталося насправді

Яхта олігарха стоїть біля берегів Туреччини

Північна Корея використовувала дані яхти олігарха Романа Абрамовича для маскування свого суховантажного судна. Ймовірно, таким чином вона намагалася доставити якийсь вантаж в обхід санкцій ООН.

Про це повідомляє південнокорейське видання NK News. За його інформацією, таємниче суховантажне судно 6 травня вийшло з одного з портів КНДР і 8 травня прибуло до китайського міста Янтай, яке відоме як перевалочний пункт для північнокорейського вугілля.

При цьому з 2006 року діють санкції ООН, які забороняють постачання вугілля із Північної Кореї. На думку автором матеріалу, використання підроблених даних може свідчити про спробу контрабанди товарів чи приховування якоїсь іншої незаконної діяльності. Наголошується, що судна КНДР часто використовують підроблені ідентифікатори.

Невідомо, чи знає Абрамович про те, що дані його 162-метрової яхти Eclipse були використані для контрабанди, проте його яхта зазвичай знаходиться в Егейському морі біля берегів Мармариса (Туреччина).

З 2002 року на всіх морських суднах з водотоннажністю 300 і більше тонн потрібне встановлення приладу, що передає дані про реєстрацію в системі Automatic Identification System (AIS). Це зроблено для спрощення навігації та запобігання зіткненням у погану погоду. Ці дані дозволяють дізнатися інформацію про координати корабля, його швидкість, курс та іншу інформацію.

Зміна даних про судно вимагає реєстрації у профільних державних структурах та вимагає спеціального пароля. Тобто внести в систему підроблені дані не так вже й просто, проте, як видно, у КНДР знайшли спосіб.

Як повідомлялося раніше, північнокорейські громадяни масово прибувають до Росії для роботи на військово-промислових підприємствах. Молоді люди віком від 18 до 25 років використовуються як робоча сила, а за кожного уряд КНДР отримує близько тисячі доларів.