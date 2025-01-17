Як виглядає і скільки коштує розкішна яхта українського чиновника, якого підозрюють у відмиванні грошей

Арештоване майно вилучили

В Італії заарештували яхту підозрюваного в співкерівництві злочинним угрупованням, що діяло в Фонді державного майна України. Ймовірніше мова йде за Дмитра Сенниченка.

Вартість цього активу преміум-класу оцінили в 5,5 млн євро. Про це повідомили в НАБУ.

"Завдяки діяльності спільної слідчої групи у складі детективів НАБУ, прокурорів САП та представників правоохоронних органів Франції, за сприяння правоохоронних органів Італії, виявлено і накладено арешт на дороговартісний актив одного з керівників злочинної організації у Фонді державного майна України", — інформує НАБУ.

У межах роботи спільної слідчої групи італійські правоохоронні органи арештували та вилучили вказане майно.

Елітну яхту співкерівника злочинної організації в ФДМУ арештовано в Італії. Фото - НАБУ

Яхта співкерівника злочинної організації в ФДМУ. Фото - НАБУ

Що відомо про яхту

CRANCHI 78 Settantotto — це розкішна 24-метрова моторна яхта від італійської Cranchi, яка поєднує в собі спортивний дизайн та преміальний комфорт. Судно оснащене двома потужними двигунами Volvo Penta D13-IPS1350, що дозволяють розвивати швидкість до 32-33 вузлів. Яхта має 4 каюти для розміщення 8 гостей, просторий флайбридж та великі панорамні вікна, що створюють атмосферу простору та світла. Високоякісне оздоблення інтер'єру, численні зони для відпочинку та сучасне технічне оснащення роблять цю яхту одним із найпривабливіших варіантів у своєму класі, з базовою вартістю від 4 мільйонів євро.

10 грудня 2024 року у межах діяльності спільної слідчої групи французькими правоохоронцями арештовано нерухомість підозрюваних у цій справі загальною вартістю 6,5 млн євро, а австрійськими правоохоронцями — елітні автівки та коштовності.

Що передувало

Нагадаємо, НАБУ і САП у 2023 році заочно повідомили про підозру колишньому голові Фонду держмайна Дмитру Сенниченку у створенні та очолюванні злочинної організації. Окрім нього, запідозрили ще 8 людей. Пізніше йому та іншим фігурантам оновили підозри.

За версією слідства, ексголова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко та інші особи здійснили два епізоди злочинної діяльності. Перший – щодо корупції на "Одеському припортовому заводі" (99,56% акцій належить державі). За даними слідства, на початку 2020 року голова ФДМУ домігся обрання "лояльних" членів наглядової ради ОПЗ, які згодом погодили призначення учасника злочинної організації директором заводу. На схемі заводу за період з травня 2020 року по жовтень 2021 року ОПЗ втратило понад 600 млн грн.

Другий епізод стосувався ОГХК. НАБУ і САП встановили, що у жовтні 2020 року організатор ЗО домігся призначення "лояльного" в.о. директора ОГХК. Той, зі свого боку, на виконання вказівок "зверху" впродовж 2020-2021 років від імені держпідприємства умисно уклав чотири контракти про продаж титановмісної сировини (ільменітового концентрату) із підконтрольною раднику голови ФДМУ чеською компанією за заниженими цінами. Цей товар потім перепродали за ринковими цінами. Як встановило слідство, ільменітовий концентрат поставили підприємствам рф та на територію тимчасово окупованого Криму. Це призвело до заподіяння державі збитків у понад 111 млн грн.

Варто зазначити, що Верховна Рада України 17 лютого 2022 року 318 голосами "за" відправила у відставку голову Фонду держмайна України Дмитра Сенниченка. Причиною звільнення чиновника, за даними ЗМІ, стали провали у приватизації та постійні скандали, пов’язані як з держпідприємствами, так і з особистістю самого Сенниченка.

Зверніть увагу! Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві затримали групу із чотирьох чоловіків, які займалися вибиванням боргів на замовлення. Однією з жертв став столичний лікар.