Як живе Абрамович у "золотій клітці" Туреччини: дає чайові тисячами доларів і більше не плаває на своїх яхтах

Абрамович більше не публічний, та живе зовсім не бідно

Роман Абрамович, колишній власник футбольного клубу "Челсі" та російський мільярдер, після запровадження санкцій у 2022 році знайшов прихисток у Туреччині. Там йому довелося від дечого відмовитись.

Видання The Telegraph провело розслідування про його теперішнє життя на берегах Босфору. Незважаючи на обмеження подорожей, Абрамович не відмовляється від звичного розкішного способу життя. Місцевий шеф-кухар Омер Атайсін розповів про щедрі чайові від олігарха та його гастрономічні вподобання. За словами кухаря, Абрамович полюбляє баранину, шашлики та холодні закуски.

"Я дуже люблю Абрамовича", — сказав він, пригадавши, як влітку готував для Абрамовича та його друзів барбекю на прихованій від зайвих очей віллі.

Абрамовича не побачити на борту його яхт

Дві супер'яхти російського бізнесмена — Eclipse вартістю 500 мільйонів фунтів та Solaris — пришвартовані у турецьких водах. Eclipse знаходиться у порту Мармарису, курортного міста з населенням близько 100 тисяч. Яхта більше не здійснює традиційні круїзи Карибським морем та європейським узбережжям. За словами місцевих працівників порту, Абрамович не відвідував судно щонайменше пів року.

Яхта Eclipse

Втім, витрати на утримання яхт залишаються — лише за кілька місяців стоянки у марині було витрачено 1,66 мільйона доларів на пальне. Судно Solaris востаннє виходило у море у травні 2024 року.

Яхта Solaris

58-річний Абрамович став значно обережнішим щодо публічності. Після розлучення зі світською левицею Дашею Жуковою у 2017 році подробиці його особистого життя практично не потрапляють у медіа. Та, за інформацією джерел, олігарх досі бере участь у закулісних переговорах між Росією та Україною.

Статки Абрамовича, за оцінками Forbes, скоротилися на 4,1 мільярда фунтів порівняно з довоєнним періодом і наразі становлять 7,96 мільярда. Кошти від продажу "Челсі" у розмірі 2,35 мільярда фунтів залишаються замороженими. Велика Британія та ЄС блокують їх передачу на допомогу постраждалим від війни в Україні через побоювання, що гроші можуть повернутися до Росії.

У Туреччині Абрамовича пов'язують із розкішною віллою в елітному районі Ванікей у Стамбулі. Проте довести його причетність до цієї нерухомості складно через посилені заходи безпеки. Територія оточена густою рослинністю та охороняється на відстані 250 метрів.

Окрім Туреччини, олігарх може вільно перебувати в Ізраїлі, Росії та на Карибах. За останні 18 місяців він також цікавився нерухомістю в Дубаї. Його французькі активи вартістю мільярд фунтів та майно на острові Джерсі вартістю 7 мільярдів фунтів залишаються під арештом.

Також раніше "Телеграф" писав про те, де зараз перебуває олігарх Роман Абрамович. Раніше він організовував переговори РФ та України.