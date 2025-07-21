Приїхав за благословенням чи замолювати гріхи? Яхту Путіна помітили біля островів з монастирем (відео)

Кабаєва з синами вже прибули на архіпелаг

Яхту "Паллада", яку раніше досить часто використовував очільник Росії Володимир Путін, помітили біля островів Валаамського архіпелагу. На ній прибула Аліна Кабаєва, якій неодноразово закидали роман з диктатором, разом із синами.

Як пишуть росЗМІ, сам Путін може прибути на Валаамський архіпелаг вже наступного тижня 27 липня. Тут він досить часто відвідує Валаамський монастир.

У 2023 році Путін разом з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком вже відвідували цей монастир. Тоді чимало політологів говорили, що це ознаменовує важливе рішення або ж навпаки пов'язано з замолюванням гріхів.

Поїздка Путіна і Лукашенка у Валаамський монастир

"Поїздка диктатора на Валаам демонструє намір ухвалити серйозні рішення. Симулюючи, що Господь благословить його на це рішення. Він давно розпочав цю гру на "благословення", – сказав політолог Олександр Морозов, передає "24 канал".

Однак, на думку штучного інтелекту, Путін приїздить на Валаам, аби створити образ внутрішньої духовності. Тому більшість його візитів ймовірніше мають більше піар-значення, ніж глибоке релігійне.

Яхта "Паллада"

Навіть російський релігійний діяч Григорій Міхнов-Вайтенко стверджував, що Путін не шукає духовних одкровень. Він використовує поїздки у монастир для формування медійного образу людини, зацікавленої у своїй духовності. Путін хоче показати себе шукачем спокою, яким насправді не є.

Виходить, що наразі неможливо достеменно сказати, навіщо Путін приїде на Валаамський архіпелаг і чи взагалі це станеться. Однак у мережі вже опубліковано кадри яхти "Паллада", яка прибула на острів.

Яхта "Паллада"

Для довідки

Яхта "Паллада" — це моторна яхта. Наразі її називають яхтою російського патріарха Кирила, Володимира Гундяєва, але раніше вона належала до Управління справами президента Росії. "Паллада" була подарована Валаамському монастирю компанією "Лукойл" у 2005 році. Досить часто Путін її використовував для своїх поїздок на архіпелаг.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Росія платить шалену ціну за особисті амбіції Путіна.