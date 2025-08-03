У землях "Путіна" почав вивергатися вулкан: він спав сотні років (фото)

Вулкан розташований у землях з красивими корінними назвами на кшталт Інгегрук, Пу’утен та Енміԓин. Але в нього самого є лише нудне російське найменування

В останній день липня російську Камчатку струснув найпотужніший землетрус за останні 70 років. Після цього в регіоні почали вивергатися вулкани, а також ті, що спали сотні років.

Зокрема йдеться про вулкан Крашеннікова, який викинув стовп попелу на висоту 6000 метрів. Про це повідомили в Камчатській групі реагування на вулканічні виверження (KVERT) Інституту вулканології та сейсмології РАН.

Зазначається, що у відомій історії вивержень цього вулкана не було зафіксовано. Однак у записах є згадка про вилив лави, яке відбулося приблизно в 1463 (з похибкою в +/- 40 років). Тобто він протягом близько 500-600 років не подавав жодних ознак активності.

За супутниковими даними, попеловий шлейф почав зміщуватися на схід приблизно на 75 кілометрів. Оскільки на схід знаходиться Кроноцький державний заповідник, то ризиків для людей немає

"За даними співробітників Кроноцького природного парку, наразі внаслідок вибухів попіл піднімається на висоту до 5-6 км над рівнем моря, а попелові відкладення покривають частину території Кроноцького природного парку", — повідомили у KVERT.

Вулкан Крашеннікова

Вулкан спав понад 500 років

Стовп попелу піднявся на кілька кілометрів

Варто зазначити, що політолог Сергій Іщенко зазначив, що вулкан носить ім’я якогось російського мандрівника, проте він не мав аборигенного імені, або його забули. При цьому він навів кілька місцевих назв корінними мовами і порівняв їх з міфологією фантаста Говарда Лавкрафта.

"Аборигенні назви в тих краях дуже гарні — Інгегрук, Пу’утен, Енміԓин", — написав Іщенко

Як повідомлялося раніше, землетрус магнітудою 8,7 бала стався 31 липня і став причиною появи високих хвиль 3-4 метри. У ЗМІ з’являлися повідомлення, що вони могли завдати шкоди портам, у яких базуються російські атомні човни.