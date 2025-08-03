В землях "Путина" начал извергаться вулкан: он спал сотни лет (фото)

Вулкан расположен в землях с красивыми коренными названиями вроде Ингегрук, Пуъутен и Энмиԓьин. Но у него самого есть только скучное российское наименование

В последний день июля российскую Камчатку тряхнуло наиболее мощное землетрясение за последние 70 лет. После этого в регионе начали извергаться вулканы, а в числе и те, которые спали сотни лет.

В частности речь идет о вулкане Крашенникова, который выбросил столб пепла на высоту 6000 метров. Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии РАН.

Отмечается, что в известной истории извержений этого вулкана зафиксировано не было. Однако в записях есть упоминание об излиянии лавы, которое произошло примерно в 1463 году (с погрешностью в +/- 40 лет). То есть он в течение около 500-600 лет не подавал никаких признаков активности.

Согласно спутниковым данным, пепловый шлейф начал смещаться к востоку примерно на 75 километров. Так как к востоку находится Кроноцкий государственный заповедник, то рисков для людей нет

"По данным сотрудников Кроноцкого природного парка, в настоящее время в результате взрывов пепел поднимается на высоту до 5-6 км над уровнем моря, а пепловые отложения покрывают часть территории Кроноцкого природного парка", — сообщили в KVERT

Вулкан Крашенникова

Вулкан спал более 500 лет

Столб пепла поднялся на несколько километров

Стоит отметить, что политолог Сергей Ищенко отметил, что вулкан носит имя некого российского путешественника, однако у него не было аборигенного имени, или оно было забыто. При этом он привел несколько местных названий на коренных языках и сравнил их с мифологией фантаста Говарда Лавкрафта.

"Аборигенные названия в тех краях очень красивые – Ингегрук, Пуъутен, Энмиԓьин", — написал Ищенко

Как сообщалось ранее, землетрясение магнитудой в 8,7 баллов произошло 31 июля и стало причиной появления высоких волн в 3-4 метра. В СМИ появлялись сообщения, что они могли нанести ущерб портам, в которых базируются российские атомные подлодки.