Укр

В землях "Путина" начал извергаться вулкан: он спал сотни лет (фото)

Автор
Геннадий Лубенец
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Автор
Вулкан Крашенникова Новость обновлена 03 августа 2025, 15:58
Вулкан Крашенникова

Вулкан расположен в землях с красивыми коренными названиями вроде Ингегрук, Пуъутен и Энмиԓьин. Но у него самого есть только скучное российское наименование

В последний день июля российскую Камчатку тряхнуло наиболее мощное землетрясение за последние 70 лет. После этого в регионе начали извергаться вулканы, а в числе и те, которые спали сотни лет.

В частности речь идет о вулкане Крашенникова, который выбросил столб пепла на высоту 6000 метров. Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии РАН.

Отмечается, что в известной истории извержений этого вулкана зафиксировано не было. Однако в записях есть упоминание об излиянии лавы, которое произошло примерно в 1463 году (с погрешностью в +/- 40 лет). То есть он в течение около 500-600 лет не подавал никаких признаков активности.

Согласно спутниковым данным, пепловый шлейф начал смещаться к востоку примерно на 75 километров. Так как к востоку находится Кроноцкий государственный заповедник, то рисков для людей нет

"По данным сотрудников Кроноцкого природного парка, в настоящее время в результате взрывов пепел поднимается на высоту до 5-6 км над уровнем моря, а пепловые отложения покрывают часть территории Кроноцкого природного парка", — сообщили в KVERT

Вулкан Крашенникова
Вулкан Крашенникова
Вулкан Крашенникова извергается 3 августа
Вулкан спал более 500 лет
Вулкан Крашенникова на Камчатке
Столб пепла поднялся на несколько километров

Стоит отметить, что политолог Сергей Ищенко отметил, что вулкан носит имя некого российского путешественника, однако у него не было аборигенного имени, или оно было забыто. При этом он привел несколько местных названий на коренных языках и сравнил их с мифологией фантаста Говарда Лавкрафта.

"Аборигенные названия в тех краях очень красивые – Ингегрук, Пуъутен, Энмиԓьин", — написал Ищенко

Как сообщалось ранее, землетрясение магнитудой в 8,7 баллов произошло 31 июля и стало причиной появления высоких волн в 3-4 метра. В СМИ появлялись сообщения, что они могли нанести ущерб портам, в которых базируются российские атомные подлодки.

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#Россия #Камчатка #Вулкан