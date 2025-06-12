Мітить на місце батька? Як виглядає дочка Путіна Марія Воронцова і що про неї відомо

Жінка побудувала блискучу кар’єру і навіть ходять чутки, що може обійняти посаду батька-тирана

Російський президент-диктатор Путін, який з 2022 року розпочав повномасштабну кровопролитну війну в Україні та є військовим злочинцем, ретельно приховує своє особисте життя. Він один раз був одружений із жінкою на ім’я Людмила, проте у 2014 році вони розлучилися. У цьому шлюбі, ймовірно і народилися дві доньки — Марія Воронцова та Катерина Тихонова.

"Телеграф" розповість, що відомо про старшу доньку Путіна Марію Воронцову, яка ймовірно мітить на президентську посаду батька-тирана.

Марія Воронцова – що про неї відомо?

Марія Воронцова – старша дочка президента РФ Володимира Путіна. Вона народилася 28 квітня 1985 року, зараз їй 40 років. Як молодшу, так і старшу доньок Путін ретельно ховає від публіки, до того ж вони не замішані у публічній політиці, оскільки обидві мають медичну освіту та кар’єру.

Є дані про те, що Марія Воронцова здобула освіту лікаря-ендокринолога, вона має науковий ступінь кандидата медичних наук та є доцентом кафедри внутрішніх хвороб Факультету фундаментальної медицини МДУ, членкиня вченої ради МДУ. У мережі ходять чутки, що Воронцова імовірно є таємним радником Путіна з генної інженерії.

Відомо, що Марія Воронцова була одружена з нідерландським бізнесменом Йоррітом Фаассеном. У пари нібито народилося двоє дітей, проте їх також ретельно ховають від публічності.

Воронцова мітить у крісло Путіна?

Дочка Путіна ніколи не була причетна до публічної політики в Росії. Сам Путін також завжди приховував своїх дітей та онуків від преси. Тому чутки про те, що Марія Воронцова може стати спадкоємицею батька-диктатора, видаються малоймовірними.

Проте останніми роками політичні експерти в РФ помітили цікаву тенденцію. Дочок Путіна почали "виводити" на політичну арену. Можливо, одну з них готують зробити його наступницею на посаді президента РФ.

При цьому публіцист і громадський діяч Ростислав Мурзагулов розповів 24 каналу, що старша дочка Путіна Марія Воронцова навряд чи має політичні амбіції — вона більше задіяна у своїх медичних справах. А ось молодша Катерина Тихонова може претендувати на роль наступниці батька-диктатора.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає дружина держсекретаря США Марко Рубіо. Ефектна блондинка із цікавим минулим.