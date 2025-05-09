Була ще насправді дитиною: як виглядала Кабаєва, коли познайомилася з Путіним

Путін та Кабаєва познайомилися, коли дівчина вже була успішною гімнасткою

Аліна Кабаєва — відома російська спортсменка, одна з найтитулованіших гімнасток у Росії, яку називають коханкою президента РФ Путіна. Більше того, у мережі роками ходять чутки, що спортсменка вже народила російському диктатору кількох дітей.

"Телеграф" розповість, коли і за яких обставин Аліна Кабаєва познайомилася з новоспеченим президентом Росії, який через роки розв’язав криваву війну в Україні.

Кабаєва і Путін — як вони познайомилися?

Аліна Кабаєва займалася гімнастикою чи не з пелюшок. Вона народилася у Ташкенті, але з роками сім’я переїхала до Москви. Там мати віддала Аліну до головного тренера збірної Росії з художньої гімнастики Ірини Вінер.

Аліна Кабаєва. Фото: Getty Images

Дівчинка демонструвала неймовірні здібності у цьому виді спорту. І вже у юному віці отримувала призові місця, титули та нагороди. У 2001 році тренер Ірина Вінер вирішила відзначити вдалий виступ російської збірної на чемпіонаті світу в Іспанії, де її спортсменки виграли усі золоті медалі.

Аліна Кабаєва. Фото: Getty Images

На цьому заході побував і новий президент РФ Володимир Путін. Там він і познайомився з юною гімнасткою Аліною Кабаєвою, якій на той момент було близько 18 років. Дівчина на цій вечірці не продемонструвала своїх здібностей, як інші спортсменки, бо мала травму. Проте цілий вечір спілкувалася з Путіним. Подейкують, що саме тоді він звернув увагу на дівчину, яка у майбутньому стала його коханкою.

Наразі Кабаєвій майже 42 роки (виповниться 12 травня). Ходять чутки, що саме через неї Путін розлучився із дружиною Людмилою. Також у мережі час від часу спливає інформація про те, що роман у Кабаєвої з президентом РФ тривалий, ймовірно, вони навіть одружені. А вона за цей час встигла народити кількох дітей.

Так виглядала Кабаєва, коли вона познайомилася з Путіним

Припущення про те, що Путіна і Кабаєву пов’язують сімейні узи, частково підтверджуються й тим, що в багатьох країнах Європи та світу проти гімнастки, як наближеної до Путіна особи, було введено санкції. Сама ж Кабаєва, і тим більше Путін, не підтверджують інформацію про свої стосунки.

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