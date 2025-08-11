Дрони підпалили важливий російський завод, що працює на війну (відео)

90% його продукції виробляється в рамках держоборонзамовлення

Російські міста Арзамас та Дзержинськ рано вранці у понеділок, 11 серпня, зазнали атаки невідомими дронами. Під удар потрапив Арзамаський приладобудівний завод.

Арзамас

Як повідомляють росЗМІ, близько 4:30, за словами місцевих жителів, через атаку безпілотниками пролунало 4-7 вибухів у східній частині міста Арзамас Нижегородської області. Працювала ворожа ППО.

Як пише Telegram-канал Supernova+, атаковано Арзамаський приладобудівний завод. Місцеві публікують відео прольоту дронів та наслідків атаки. Як видно на кадрах, на заводі виникла пожежа та задимлення.

Після атаки спалахнув вогонь

Губернатор Нижегородщини Глеб Нікітін заявив, що безпілотники атакували дві промислові зонах у Нижегородській області. За його словами, нібито загинув співробітник, ще двох постраждалих доставлено до лікарні.

Що відомо про Арзамаський приладобудівний завод

Арзамаський приладобудівний завод — це підприємство, яке спеціалізується на приладах для авіаційної та космічної галузей. Також він випускає продукцію цивільного призначення. Проте, згідно з відкритими даними, майже 90% продукції підприємства виробляється в рамках держоборонзамовлення.

Підприємство випускає прилади для авіаційної та космічної галузей

Завод перебуває під санкціями країн Євросоюзу, США, України та Нової Зеландії

90% продукції обслуговує держоборонзамовлення

Дзержинськ

Також росЗМІ стверджують, що щонайменше три вибухи прогриміло в Дзержинську Нижегородської області. За словами місцевих, російська ППО збивала у передмісті дрони. Вибухи почалися близько 5:10 ранку. Місцеві нарахували від трьох до п'яти вибухів. Через атаку дронів на область в аеропорту Нижнього Новгорода запровадили план "Ковер".

