Азербайджан може допомогти Україні зброєю: чим його розлютила Росія

У Баку незадоволені посиленням російських атак на азербайджанські об’єкти в Україні

Азербайджан може рішуче відповісти на російські удари щодо об’єктів газової інфраструктури України. Це може включати зняття ембарго на постачання озброєння на потреби ЗСУ.

Про це повідомило видання Caliber.Az із посиланням на свої джерела. Зазначається, що удари Росії по українській газотранспортній системі торкаються інтересів Баку, оскільки по ній йдуть постачання азербайджанського газу.

Крім того, в ніч з 7 на 8 серпня російські війська вдарили п’ятьма дронами по нафтобазі компанії SOCAR в Одеській області, через що четверо співробітників отримали поранення. Крім того, до цього було атаковано газорозподільну станцію поблизу Орлівки — ключовий елемент Трансбалканського газопроводу, яким 28 червня в Україну почав надходити азербайджанський газ.

"Якщо Росія продовжить свою агресивну політику щодо інтересів Азербайджану, то офіційний Баку почне розглядати питання про зняття ембарго на постачання озброєння Україні, яке знаходиться у його арсеналі". Caliber.az

Видання зазначає, що росіяни почали методично завдавати ударів по азербайджанських енергетичних об’єктах в Україні, що змусить країну вжити заходів у відповідь. Автори матеріалу вважають, що це неминуче призведе до погіршення двосторонніх відносин.

Відповідна новина з’явилася після того, як президенти України та Азербайджану Володимир Зеленський та Ільхам Алієв провели телефонну розмову, в якій обговорювали, зокрема, російські обстріли.

"Поінформував про російські удари по наших енергетичних об’єктах. Україна вважає це цілеспрямованою спробою Росії заблокувати енергетичні шляхи, які гарантують нам та іншим європейським країнам енергетичну незалежність" Володимир Зеленський

В Україні вже відреагували на цю новину. Наприклад, політолог Кирило Сазонов зазначив, що Азербайджан, як і Туреччина, не бояться йти на ескалацію, а тому не гратимуть у ігри з "глибоким занепокоєнням".

Реакція Сазонова

Політолог Олексій Голобуцький своєю чергою додав, що Азербайджан має й інші причини допомогти Україні. Це включає інциденти із забрудненням хлором азербайджанської нафти, що проходить територією Росії, а також спроби Кремля втрутитися в угоду щодо врегулювання конфлікту з Вірменією.

Реакція Голобуцького

Як повідомлялося раніше, останнім часом відносини між Баку та Москвою стали дуже напруженими. У лютому росіяни збили над Грозним азербайджанський пасажирський літак, а у червні та липні відбулася серія затримань серед представників діаспори в обох країнах.

За даними ГУР, Росія вже почала приводити в боєздатний стан військові бази у Вірменії і, можливо, готується до війни.