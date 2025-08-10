Святково відправили під воду. Українці клепають меми про затонулий російський буксир (фото, відео)

Буксир затонув якраз після Дня ВМФ Росії

Буксир "Капітан Ушаков" затонув у російському Санкт-Петербурзі прямо біля пірса судноремонтного заводу. Українці вже створюють меми та не стримують емоцій.

"Телеграф" зібрав найсмішніші. Перший мем з Роном Свенсонома з серіалу "Parks and Recreation" (актор Нік Офферман).

Спочатку подали новину про затонулий буксир, а в мемі використали нібито не те формулювання. Це прекрасна іронія над російською пропагандою, яка завжди намагається подати свої провали як "плановані операції".

Другий мем показує піратський корабель (схожий на "Чорну перлину" з "Піратів Карибського моря") і підписують його як "вахтєнний новітнього буксиру ВМС РФ "капітан ушаков" здає нічну вахту". Тут іронія певчно в тому, що корабель виглядає як привид — що символічно відображає стан російського флоту.

Особливо кумедно, що буксир затонув якраз після Дня ВМФ Росії 28 липня, де Путін традиційно приймав парад. Видимо, "Капітан Ушаков" не витримав такої "честі" та вирішив піти за "Москвою" на морське дно. Або ж просто побачив, що його чекає служба в російському флоті, і вибрав менш болісний варіант.

Не забули в мережі нагадати, що у жителів так званої "днр" є проблеми з водою, іронічно пожартувавши, що коли тонув крейсер "Москва", його екіпаж захлинався у воді.

Що передувало

Буксир затонув та перекинувся біля причалу Балтійського заводу. Ще ввечері 8 серпня працівники заводу та члени екіпажу помітили, що буксир нахилився на правий борт та набирає воду.

Його відразу почати намагатися врятувати, але все було марно: під ранок 9 серпня "Капітан Ушаков" остаточно потонув та ліг на дно правим бортом. При цьому частина судна залишилася над водою.

Буксир "Капітана Ушакова" — що відомо

Буксир належав Ярославському суднобудівному заводу. На Балтійському заводі його намагалися добудувати: при цьому на воду "Ушакова" спустили ще в червні 2022 року.

Буксири проєкту 23470 — морські судна, призначені для буксирування інших суден, плавучих об'єктів та морських споруд в морі, в тому числі в умовах льоду. Також вони можуть проводити судна у порти та ставити їх до причалу, виконувати ескортні операції, знімати кораблі та судна з мілини тощо.

Загалом планувалося, що у Росії буде шість буксирів такого типу. Станом на 2025 рік відомо, що три з них стали до ладу, інші були на різних стадіях добудови, в тому числі "Капітан Ушаков".

