Дроны подожгли важный российский завод, что работает на войну (видео)

Российские города Арзамас и Дзержинск рано утром в понедельник, 11 августа, подверглись атаке неизвестными дронами. Под удар попал Арзамасский приборостроительный завод.

Арзамас

Как сообщают росСМИ, около 4:30, по словам местных жителей, из-за атаки беспилотниками прогремели 4-7 взрывов в восточной части города Арзамас Нижегородской области. Работала вражеская ПВО.

Как пишет Telegram-канал Supernova+, атакован Арзамасский приборостроительный завод. Местные публикуют видео пролета дронов и последствий атаки. Как видно на кадрах, на заводе возник пожар и задымление.

После атаки вспыхнул огонь

Губернатор Нижегородщины Глеб Никитин заявил, что беспилотники атаковали две промышленные зоны в Нижегородской области. По его словам, якобы погиб сотрудник, еще двое пострадавших доставлены в больницу.

Что известно об Арзамасском приборостроительном заводе

Арзамасский приборостроительный завод – это предприятие, специализирующееся на приборах для авиационной и космической отраслей. Также он производит продукцию гражданского назначения. Однако, согласно открытым данным, почти 90% продукции предприятия производится в рамках гособоронзаказа.

Предприятие выпускает приборы для авиационной и космической отраслей.

Завод находится под санкциями стран Евросоюза, США, Украины и Новой Зеландии.

90% продукции обслуживает гособоронзаказ

Дзержинск

Также росСМИ утверждают, что по меньшей мере три взрыва прогремело в Дзержинске Нижегородской области. По словам местных, российская ПВО сбивала в пригороде дроны. Взрывы начались около 5:10 утра. Местные насчитали от трех до пяти взрывов. Из-за атаки дронов на область в аэропорту Нижнего Новгорода ввели план "Ковер".

