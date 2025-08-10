Російська блогерка вперше зіткнулася із санкціями: "я думала, це неправда" (відео)

Дівчина все ще вільно подорожує Європою

Російська блогерка Ніка Черемісінова NIKKI SEEY поскаржилася на дискримінацію за національною ознакою у Парижі (Франція). До речі, росіянка зустрічається з камерунським футболістом "Динамо" (Москва) Мумі Нгамале.

Ніка з подругою Євою з Білорусі вирішили піти на шопінг у столиці Франції, проте зіткнулися із санкціями. Про це NIKKI SEEY розповіла у соцмережах.

Дівчата хотіли закупитись у бутіку Yves Saint Laurent, проте їм не продали речі, адже вони є покупцями з країн-агресорів. За словами блогерки, ці санкції набули чинності нещодавно.

У Франції у бутіку Yves Saint Laurent Єві не продають речі через те, що вона з Білорусі. Я не думала, що ми колись з цим зіткнемося. Я думала, що це неправда. NIKKI SEEY

Ніка підписала відео: "У Парижі у бутіку Saint Laurent не продають речі росіянам чи білорусам". Одна з її підписниць наголосила в особистому листуванні, що купувала там речі у червні. На це блогерка написала: "Сказали, два тижні тому посилили пакет санкцій. Річ у тому, що посилили санкції. Нам про це вчора розповів менеджер".

Мумі Нгамале та NIKKI SEEY

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Раніше у РФ заявили, що можуть потрапити на чемпіонат світу-2026 лише після відповідного рішення президента США Дональда Трампа.