Дим на все місто: дрони підірвали НПЗ у Саратові (фото, відео)

У ніч на 10 серпня у російському місті Саратов безпілотники атакували нафтопереробний завод. Були чути звуки вибухів, а потім на місці спалахнула масштабна пожежа.

Інформація про це була опублікована у Telegram-каналах. Там зазначили, що вибухи також були і в низці інших регіонів РФ.

На фото та відео видно, що на місці сталася серйозна пожежа. Стовп чорного диму здійнявся над заводом.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін у своєму Telegram-каналі заявив про пошкодження "на одному із промислових підприємств". Водночас він додав, що на місці працюють екстрені служби.

Завод входить до структури великої російської нафтогазової компанії "Роснефть". Підприємство виробляє понад 20 видів продукції: неетильовані бензини, дизельне паливо, мазут усіх основних марок, бітуми, вакуумний газойль, технічну сірку тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку серпня російське місто Сочі масовано атакували дрони. В результаті спалахнула велика пожежа на одній із нафтобаз. У мережі також повідомили, що через дронову атаку в аеропорту затримали понад 50 рейсів.