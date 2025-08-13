Мовчить про війну, поки РФ обстрілює її рідний Миколаїв: де зараз зірка фільму "А зорі тут тихі" Ірина Долганова

Артистка має українське походження, але збудувала кар’єру в Росії

Ірина Долганова — відома російська актриса театру та кіно, яка прославилася роллю у фільмі "А зорі тут тихі". Артистка родом із Миколаєва, цього дня, 13 серпня, вона відзначає свій день народження – їй виповнилося 76 років.

До дня народження актриси "Телеграф" розповідає, що відомо про Ірину Долганову, як вона прославилася в Росії та що говорить про війну в Україні.

Ірина Долганова — що про неї відомо?

Радянська та російська актриса Ірина Долганова народилася 13 серпня 1949 року в українському місті Миколаїв, сьогодні їй виповнилося 76 років. З дитинства вона захоплювалася танцями, співала та виявляла акторські таланти, брала участь у юнацькій самодіяльності.

Ірина Долганова у фільмі "А зорі тут тихі"

Після школи вона вступила до Саратовського театрального училища, яке у 1971 році успішно закінчила. Відразу після навчання Ірина Долганова пішла працювати до Нижегородського театру юного глядача імені М. К. Крупської. Їй діставалися чи не всі головні ролі в театральних виставах, а другорядних ролей взагалі не порахувати.

Так Ірина Долганова виглядала у молодості

Незважаючи на успіх та затребуваність у театрі, з кінематографічною кар’єрою у Долганової не дуже склалося. У її репертуарі лише дві ролі в кіно. У 1972 році Ірина знялася у фільмі "А зорі тут тихі", виконавши роль Соні Гурвіч, яка принесла їй велику популярність. Друга її поява у кіно — чотирисерійна військова драма "Перекладач", у якій актриса знімалася у 2014 році.

Так Ірина Долганова виглядала у молодості

Що говорить про війну Ірина Долганова?

Після початку повномасштабної війни в Україні Ірина Долганова, судячи з усього, залишилася жити в Росії і вважала за краще мовчати. У мережі немає згадок про те, що актриса десь коментувала напад Путіна на Україну та бомбардування рідного міста актриси Миколаєва.

Ірина Долганова зіграла десятки ролей у театрі

Схоже, вона, як і багато її колег з українським корінням, вирішила зайняти мовчазну позицію, щоб не ризикувати успішною кар’єрою та заробітками. До речі, ще далекого 1997 року Ірина Долганова отримала звання заслуженої артистки Росії. Мабуть, вона ідентифікує себе, як росіянка, тому й не висловлювалася про війну.

Ірина Долганова тепер виглядає так

