Губи вже ледве влазять у кадр: "Королева ДНР" Андрієвська знівечила себе до невпізнання (фото)

Галина Струс
Аліна Андрієвська називає себе "королевою ДНР" Новина оновлена 13 серпня 2025, 10:32
Аліна Андрієвська називає себе "королевою ДНР". Фото Колаж "Телеграф"

Блогерка не перестає експериментувати із зовнішністю

Аліна Андрієвська — популярна в окупованому Донецьку блогерка, яка називає себе "Королевою ДНР". Вона підтримує російських окупантів і нещодавно навіть отримала від них нагороду — "за особливий внесок у зміцнення бойової співдружності та допомогу окупаційним силам".

Аліна Андрієвська, "Королева ДНР"
"Королева ДНР" отримала грамоту від російських окупантів

Андрієвська активно веде блоги в Instagram та TikTok, публікуючи фото та відео зі своїх виходів в люди та з букетами квітів, які їй нібито дарують шанувальники. Також вона знімає крінжову рекламу і не перестає нівечити свою зовнішність. А ще вона стала однією з головних героїнь, з якої жартує у своїх випусках блогер і шоумен Олексій Дурнєв.

Аліна Андрієвська, "Королева ДНР"
Аліна Андрієвська раніше була білявкою

На початку літа "Королева ДНР" кардинально змінила зовнішність — із блондинки вона перефарбувалася в брюнетку. А її накачані губи, судячи з фото в соцмережах, стають дедалі більшими. При цьому Андрієвська використовує безліч фільтрів і масок, щоб "покращити" своє обличчя ще більше.

Аліна Андрієвська, "Королева ДНР"
Тепер Аліна Андрієвська стала брюнеткою

До речі, нещодавно ця самопроголошена "королева" відзначала день народження. Як виявилося, їй виповнилося вже 44 роки, і вона продовжує молодитися за допомогою пластичних операцій, "уколів краси" та фільтрів в Instagram.

Аліна Андрієвська, "Королева ДНР"
Губи "Королеви ДНР" стають дедалі більшими
Аліна Андрієвська, "Королева ДНР"
Аліні Андрієвській нещодавно виповнилося 44 роки

Треба сказати, що в коментарях Аліну не жалують, користувачі нещадно хейтять її за перероблену зовнішність та дивний спосіб життя. Тож вона закрила коментарі під своїми постами.

Аліна Андрієвська, "Королева ДНР"
Коментарі під одним із фото Аліни Андрієвської

