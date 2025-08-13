Губи вже ледве влазять у кадр: "Королева ДНР" Андрієвська знівечила себе до невпізнання (фото)
Блогерка не перестає експериментувати із зовнішністю
Аліна Андрієвська — популярна в окупованому Донецьку блогерка, яка називає себе "Королевою ДНР". Вона підтримує російських окупантів і нещодавно навіть отримала від них нагороду — "за особливий внесок у зміцнення бойової співдружності та допомогу окупаційним силам".
Андрієвська активно веде блоги в Instagram та TikTok, публікуючи фото та відео зі своїх виходів в люди та з букетами квітів, які їй нібито дарують шанувальники. Також вона знімає крінжову рекламу і не перестає нівечити свою зовнішність. А ще вона стала однією з головних героїнь, з якої жартує у своїх випусках блогер і шоумен Олексій Дурнєв.
На початку літа "Королева ДНР" кардинально змінила зовнішність — із блондинки вона перефарбувалася в брюнетку. А її накачані губи, судячи з фото в соцмережах, стають дедалі більшими. При цьому Андрієвська використовує безліч фільтрів і масок, щоб "покращити" своє обличчя ще більше.
До речі, нещодавно ця самопроголошена "королева" відзначала день народження. Як виявилося, їй виповнилося вже 44 роки, і вона продовжує молодитися за допомогою пластичних операцій, "уколів краси" та фільтрів в Instagram.
Треба сказати, що в коментарях Аліну не жалують, користувачі нещадно хейтять її за перероблену зовнішність та дивний спосіб життя. Тож вона закрила коментарі під своїми постами.
