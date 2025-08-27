Москва останется без бензина. В России взорвался большой трубопровод (фото)

Эта магистраль с 2018 года была перепрофилирована под поставку автомобильного бензина компанией "Транснефть"

Нефтепровод "Рязань — Москва" взорвался 26 августа на территории Рязанской области. Он является одним из главных источников поставок нефтепродуктов в российскую столицу.

Об этом сообщает УП со ссылкой на источники в разведке. Сначала в местных пабликах Рязани появились сообщения о сильном "хлопке". Вскоре стало известно, что на отрезке магистрального нефтепровода начался сильный пожар, туда прибыли экстренные службы.

Дым над трубопроводом

По словам местных жителей, в район поселка Божатково Железнодорожного района города Рязань прибыли правоохранители. Также там есть ремонтные бригады, пытающиеся ликвидировать последствия взрыва и пожара.

Что известно о трубопроводе

Эта магистраль с 2018 года была перепрофилирована под снабжение автомобильного бензина компанией "Транснефть", обеспечивающей армию России. По информации ГУР МО, в результате происшествия транспортировка нефтепродуктов в Москву остановлена на неопределенный срок.

Нефтепровод Рязань-Москва

Как сообщал "Телеграф", 22 августа украинские ударные дроны снова вывели из строя нефтепровод "Дружба". Под удар в очередной раз попала линейная производственно-диспетчерская станция (ЛВДС) "Унеча", которая является одной из ключевых станций для перекачки нефти из России в Европу.