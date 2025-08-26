Її інтим-фото обговорювала вся країна: де зараз скандальна помічниця Авакова Анастасія Дєєва

Секс-скандал не завадив дівчині збудувати успішну кар’єру

Анастасія Дєєва — скандально відома українська чиновниця, яка була помічницею кількох депутатів, а потім стала заступницею міністра МВС Арсена Авакова. Після зливу в мережу інтим-фото дівчини, вона зникла з публічного простору, але не перестала займатися розвитком своєї кар’єри.

"Телеграф" розповість, де зараз ексзаступниця Авакова Анастасія Дєєва, яка була фігураткою секс-скандалу.

Анастасія Дєєва — що про неї відомо?

Анастасія Дєєва народилася 2 березня 1992 року в Чернігівській області, зараз їй 33 роки. Дівчина провела дитинство у Великій Британії і там же здобула базову освіту, вона окрім української володіє двома мовами — англійською та французькою.

Анастасія Дєєва здобула освіту за кордоном

У 2009 році Анастасія Дєєва стала студенткою Київського державного університету Шевченка, який закінчила магістром політології. Вже під час навчання дівчина почала будувати кар’єру — вона була асистенткою Секретаріату Міністерства закордонних справ України. Згодом стала помічницею двох народних депутатів-регіоналів.

Анастасія Дєєва закінчила університет Шевченка у 2015 році

У 2015 році після закінчення університету Анастасія продовжила будувати кар’єру в Міністерстві закордонних справ, де саме реформували Національну поліцію. Тоді відомством керував Арсен Аваков.

У МВС Дєєва у складі команди Еки Згуладзе відповідала за координацію запуску патрульної служби, взаємодію з міжнародними донорами та комунікацію реформи, у тому числі розробку кампанії "Моя нова поліція". Широку популярність у ЗМІ Анастасія Дєєва здобула після того, як її у 2016 році призначили заступницею Авакова з європейської інтеграції.

Анастасія Дєєва прийшла на роботу в МВС у 2015 році

Молода дівчина на такій посаді одразу ж привернула увагу українського суспільства, багато хто ставив питання про компетенцію Дєєвої. А потім трапився секс-скандал, пов’язаний зі зливом її інтим-фото. От тоді про Анастасію дізналася вся країна.

Інтим-фото Анастасії Дєєвої злили в мережу, коли вона працювала у МВС

Інтим-фото Анастасії Дєєвої спровокували скандал

Де зараз Анастасія Дєєва?

Після гучного скандалу молода чиновниця зникла із публічного простору. 27 грудня 2017 року Дєєва звільнилася з посади заступниці Авакова за власним бажанням.

Відомо, що Анастасія у 2018 році стала виконавчою директоркою Всеукраїнської мережі людей, які живуть із ВІЛ/СНІДом. У тому ж році дівчина також стала співзасновницею бренду Raw Flow, який займається випуском еко-сумок та аксесуарів.

Анастасія Дєєва звільнилася з МВС наприкінці 2017 року

Станом на 2025 рік Анастасія Дєєва є громадською діячкою та генеральною директоркою Tokarev Foundation. У своєму Instagram дівчина також вказала, що є мамою Ітана та наставницею жінок.

Анастасія Дєєва тепер виглядає так

