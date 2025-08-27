Она очень верующая, набожная и "скрепная"

Дмитрий Медведев — бывший президент РФ, который номинально занимал эту должность 2008 по 2012 год. Он и сейчас остается при власти в России, занимая несколько должностей, в частности в СНБО и в Военно-промышленной комиссии, а также возглавляет главную в РФ партию "Единая Россия". А еще он мерзкий пропагандист, которого называют алкоголиком, и который пишет в своих соцсетях всякие гадости об Украине.

А вот жена Медведева всю его карьеру остается в сети. "Телеграф" расскажет, что известно о Светлане Медведевой, которая вместе с Путиным крестила дочь Медведчука и Марченко.

Медведев и его жена Светлана. Фото: Getty Images

Светлана Медведева — что о ней известно?

Жена бывшего президента РФ Дмитрия Медведева Светлана родилась в Санкт-Петербурге 15 марта 1965 года, сейчас ей 60 лет. Она провела детство в селе, но в школу пошла уже в городе. Там она и познакомилась со своим будущим мужем Дмитрием Медведевым.

В 14 лет у школьников, которые учились в параллельных классах, завязались отношения, которые в будущем переросли в брак. Медведев женился на Светлане в 1993 году, а уже в 1995-м родился их единственный сын Илья, которому сейчас 30 лет.

Светлана Медведева очень набожная. Фото: Getty Images

Известно, что бывшая первая леди РФ окончила Ленинградский финансово-экономический институт по специальности экономиста. Во время учебы она пыталась строить карьеру по специальности, но после рождения сына больше сосредоточилась на семье.

Дмитрий и Светлана Медведевы в молодости. Фото: Getty Images

Светлана Медведева все же сделала карьеру и прослыла, как очень верующая женщина и даже паломница. А еще она занимается продвижением российской пропаганды и "скреп" среди молодежи. В 2007 году жена алкоголика Медведева возглавила попечительский совет организации "Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России". А с 2008 года она является Президентом Фонда социально-культурных инициатив.

Светлана Медведева имеет множество государственных наград. Фото: Getty Images

К слову, именно Светлана Медведева была инициатором учреждения в России всероссийского праздника "День семьи, любви и верности". За свою деятельность она получила множество государственных наград, в том числе и лично от Путина и патриарха Кирилла.

Светлана Медведева когда-то была первой леди России. Фото: Getty Images

Мало кто знает, что именно Светлана Медведева стояла рядом с Путиным, когда крестили дочь Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Так что все они теперь кумовья между собой.

Жена Медведева и Путин крестили дочь Медведчука. Фото: Getty Images

