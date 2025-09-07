Жінка завітала до Соловйова на "сповідь"

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що у неї виявили "страшну тяжку хворобу". Днями їй робитимуть "складну" операцію.

З такими одкровеннями Симоньян прийшла на програму до її колеги-пропагандиста Володимира Соловйова. Про це пишуть російські ЗМІ.

Яку саме хворобу діагностували, вона не уточнила. Але, як вона заявила їй це не завадило вийти в ефір, щоб "говорити правду та підтримати тих, хто бореться за близьких".

Пропагандистка зазначила, що операція призначена на 8 вересня.

За цей тиждень у мене діагностували страшну тяжку хворобу. У мене завтра операція саме тут, під цим орденом, сказала Симоньян.

Раніше росіянка планувала їхати на так звану "СВО" (так в Росії називають війну в Україні) через хворобу чоловіка, який вже дев'ятий місяць перебуває в комі, але від цієї ідеї відмовилася. Симоньян вийшла в ефір, бо патріарх Кіріл назвав її "воїном".

За її словами, вона нібито хоче підтримати тих, хто бореться одночасно за власне здоров'я, за близьких і виховує дітей. Росіянка каже, що "найсильнішою зброєю людини є сила духу, а не матеріальні чи військові ресурси".

Нагадаємо, путінський патріарх РПЦ Гундяєв більш відомий, як Кирил, нагородив днями відому пропагандистку Маргариту Симоньян.Під камери пропагандистів головній редакторці RT було вручено церковний орден РПЦ рівноапостольної княгині Ольги III ступеня.

Пропагандистку було нагороджено "за внесок у збереження традиційних цінностей у суспільстві", тобто за так звані "православні скрєпи".

Що цікаво, Симоньян вже давно й послідовне займається антиукраїнською та антизахідною пропагандою. У квітні 2024 року вона заявляла, що не розуміє за що їй оголошено підозру від СБУ.

