До того, як стала "Валькою-стакан": як у молодості виглядала путіністка Матвієнко, яка родом з України
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Її дитячі роки пройшли у місті Шепетівка Хмельницької області
Валентина Матвієнко – відома путіністка, яка з 21 вересня 2011 року є головою Ради федерації федеральних зборів РФ. Мало хто знає, що ця особа із близького оточення Путіна родом із України. А нещодавно вона оскандалилася тим, що приїхала на Всесвітню конференцію глав парламентів у Женеві, що викликало негативну реакцію в українському суспільстві та політикумі.
"Телеграф" розповість, що відомо про уродженку України Валентину Матвієнко, якою вона була в молодості і звідти у неї з’явилося прізвисько "Валька-стакан".
Валентина Матвієнко — ранні роки
Соратниця російського диктатора Валентина Матвієнко народилася 7 квітня 1949 року у невеликому провінційному місті Шепетівка у Хмельницькій області. Нині їй уже 76 років і вона продовжує працювати у російському уряді, де зробила успішну кар’єру.
У 1967 році Матвієнко закінчила Черкаське медичне училище з червоним дипломом і відразу після цього вирушила до РФ, де продовжила здобувати освіту в Ленінградському хіміко-фармацевтичному інституті. На п’ятому курсі університеті Валентина одружилася і почала активно будувати кар’єру в Росії.
Починала путіністка з роботи в райкомі комсомолу, а потім стрімко піднімалася кар’єрними сходами. З 2003 до 2011 року Матвієнко працювала губернатором Санкт-Петербурга і одночасно очолювала уряд міста. За свою трудову діяльність Валентина Матвієнко обіймала безліч посад і тепер вона вже майже 15 років очолює Раду федерацій федеральних зборів РФ.
Звідки прізвисько "Валька-стакан"?
Ще з 80-х років, коли Матвієнко будувала кар’єру та пробивала собі місце під сонцем, вона крутилася у відповідних колах, їздила на зустрічі та з’їзди компартії, відвідувала різні політичні та культурні заходи. Все це часто нагадувало одну велику п’янку, де більшість присутніх були чоловіки.
Тож Валі залишалося лише одне — пити нарівні з ними, щоб отримати бажане та пробитися на посадах. І пила вона, як подейкують, із гранчаків, як і всі чоловіки. Так до Матвієнко і приклеїлося кумедне прізвисько "Валька-стакан", і вона його, треба сказати, повністю виправдовувала.
Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядав покійний чоловік соратниці Путіна Матвієнко і коли він помер. Вони прожили разом понад 40 років.