До того, як стала "Валькою-стакан": як у молодості виглядала путіністка Матвієнко, яка родом з України

Її дитячі роки пройшли у місті Шепетівка Хмельницької області

Валентина Матвієнко – відома путіністка, яка з 21 вересня 2011 року є головою Ради федерації федеральних зборів РФ. Мало хто знає, що ця особа із близького оточення Путіна родом із України. А нещодавно вона оскандалилася тим, що приїхала на Всесвітню конференцію глав парламентів у Женеві, що викликало негативну реакцію в українському суспільстві та політикумі.

"Телеграф" розповість, що відомо про уродженку України Валентину Матвієнко, якою вона була в молодості і звідти у неї з’явилося прізвисько "Валька-стакан".

Валентина Матвієнко входить в близьке коло оточення Путіна

Валентина Матвієнко — ранні роки

Соратниця російського диктатора Валентина Матвієнко народилася 7 квітня 1949 року у невеликому провінційному місті Шепетівка у Хмельницькій області. Нині їй уже 76 років і вона продовжує працювати у російському уряді, де зробила успішну кар’єру.

Валентина Матвієнко у дитинстві та юності

У 1967 році Матвієнко закінчила Черкаське медичне училище з червоним дипломом і відразу після цього вирушила до РФ, де продовжила здобувати освіту в Ленінградському хіміко-фармацевтичному інституті. На п’ятому курсі університеті Валентина одружилася і почала активно будувати кар’єру в Росії.

Валентина Матвієнко в юності

Починала путіністка з роботи в райкомі комсомолу, а потім стрімко піднімалася кар’єрними сходами. З 2003 до 2011 року Матвієнко працювала губернатором Санкт-Петербурга і одночасно очолювала уряд міста. За свою трудову діяльність Валентина Матвієнко обіймала безліч посад і тепер вона вже майже 15 років очолює Раду федерацій федеральних зборів РФ.

Валентина Матвієнко у молодості

Валентина Матвієнко у молодості

Звідки прізвисько "Валька-стакан"?

Ще з 80-х років, коли Матвієнко будувала кар’єру та пробивала собі місце під сонцем, вона крутилася у відповідних колах, їздила на зустрічі та з’їзди компартії, відвідувала різні політичні та культурні заходи. Все це часто нагадувало одну велику п’янку, де більшість присутніх були чоловіки.

Валентина Матвієнко у молодості

Тож Валі залишалося лише одне — пити нарівні з ними, щоб отримати бажане та пробитися на посадах. І пила вона, як подейкують, із гранчаків, як і всі чоловіки. Так до Матвієнко і приклеїлося кумедне прізвисько "Валька-стакан", і вона його, треба сказати, повністю виправдовувала.

Валентина Матвієнко у молодості

Валентина Матвієнко у молодості

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядав покійний чоловік соратниці Путіна Матвієнко і коли він помер. Вони прожили разом понад 40 років.