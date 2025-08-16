Він такий же мерзенний путініст і пропагандист, як і вона

Тигран Кеосаян – відомий російський актор, режисер та пропагандист. Також він є чоловіком мерзенної путіністки Маргарити Симоньян, яка забрала його від колишньої дружини-акторки. На початку 2025 року Кеосаян впав у кому і досі перебуває в ній, не приходячи до тями.

"Телеграф" розповість, що відомо про стан Тиграна Кеосаяна і як Симоньян намагається повернути його до життя, хоча шансів практично немає.

Тигран Кеосаян — відомий путінський пропагандист та українофорб

Тигран Кеосаян — де він і в якому стані?

Чоловік пропагандистки Симоньян був госпіталізований до лікарні із серцевим нападом наприкінці грудня 2024 року та пережив клінічну смерть. Після цього 9 січня 2025 року він впав у кому і з того часу більше не виходив із неї. Його стан лікарі оцінюють як стабільно важкий.

Симоньян та Кеосаян мають трьох спільних дітей. Фото: Getty Images

За чутками, Кеосаяна лікують у клініці в Ізраїлі. Однак, за іншими даними, він знаходиться в Москві, ймовірно в клініці Наукового центру серцево-судинної хірургії імені Бакульова. А сама Маргарита Симоньян його часто відвідує. Відомо, що проблеми із серцем у кремлівського пропагандиста та українофоба вже давно. У 2008 та 2010 роках він пережив два інфаркти, йому з того часу встановили кардіостимулятор та сім стенів.

Тигран Кеосаян знаходиться в комі з січня 2025 року

Як пишуть російські ЗМІ з посиланням на медиків клініки, де лежить у комі Кеосаян, пропагандист підключений до апарату штучної вентиляції легень, у нього сильний набряк мозку, спричинений гіпоксією. За деякими даними, чоловік Симоньян може померти будь-якої миті.

Однак, навіть якщо він вийде з коми, прогнозувати, коли це станеться, не береться ніхто з лікарів. До того ж, навіть якщо він прийде до тями, швидше за все, залишиться овочем — з порушеними когнітивними функціями, без дару мови та з обмеженнями в рухах.

Маргарита Симоньян так прокоментувала стан чоловіка у серпні 2025 року

