Женщина пришла к Соловьеву на "исповедь"

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что у нее обнаружили "страшную тяжелую болезнь". На днях ей будут делать "сложную" операцию.

С такими откровениями Симоньян пришла на программу к ее коллеге-пропагандисту Владимиру Соловьеву. Об этом пишут российские СМИ.

Какую именно болезнь диагностировали, она не уточнила. Но, как она заявила ей, это не помешало выйти в эфир, чтобы "говорить правду и поддержать тех, кто борется за близких".

Пропагандистка отметила, что сделка назначена на 8 сентября.

За эту неделю у меня диагностировали страшную болезнь. У меня завтра операция именно здесь, под этим орденом, сказала Симоньян.

Ранее россиянка планировала ехать на так называемую "СВО" (так в России называют войну в Украине) из-за болезни мужа, который уже девятый месяц находится в коме, но от этой идеи отказалась. Симоньян вышла в эфир, потому что патриарх Кирилл назвал ее "воином".

По ее словам, она якобы хочет поддержать тех, кто борется одновременно за собственное здоровье, близких и воспитывает детей. Россиянка говорит, что "сильнейшим оружием человека есть сила духа, а не материальные или военные ресурсы".

Напомним, путинский патриарх РПЦ Гундяев более известен, как Кирилл, наградил на днях известную пропагандистку Маргариту Симоньян. Под камеры пропагандистов главной редакторке RT был вручен церковный орден РПЦ равноапостольной княгини Ольги III степени.

Пропагандистка была награждена "за вклад в сохранение традиционных ценностей в обществе", то есть за так называемые "православные скрепы".

Что интересно, Симоньян уже давно и последовательно занимается антиукраинской и антизападной пропагандой. В апреле 2024 года она заявляла, что не понимает, за что ей объявлено подозрение от СБУ.

Ранее "Телеграф" писал, как в молодости выглядела путинистка Матвиенко, родом из Украины.