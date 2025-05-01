Монголія – під загрозою? У "Правому секторі" пояснили, чому Російську імперію слід зруйнувати

Витоки російської державності вже шукають не в Києві, а в Золотій Орді

Нинішня Російська Федерація має бути розвалена, інакше вона буде становити загрозу оточуючим країнам — від України до Монголії. Однак чекати, що російське суспільство саме зробить крок до розпаду велетенської імперії, — не варто.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів начальник Головного штабу ДУК "Правий сектор" Олександр Сачко. Він пояснив, чому Росія завжди боялася України.

Більше читайте у публікації: "Росіяни більше хочуть перемогти, ніж ми: начальник штабу ДУК "Правий сектор" про "бусифікацію", розпад РФ та червоні лінії".

— Війна з росіянами може закінчитися тільки в одному випадку: розпадом Московії, новітньої Російської імперії. В будь-якому іншому варіанті війна буде продовжуватися безперервно. Будуть перерви на десятиліття, можливо, а потім знову буде все відновлюватися, — каже націоналіст.

За його словами, Україна для Росії — це завжди екзистенційна загроза.

— Загроза їхній самобутності, їхньому існуванню як держави. Духовний центр, який вони для себе визначили, Київ, знаходиться за межами їхньої території. Це ж нонсенс. До речі, у них там відбуваються різні типу наукові дискурси, що, можливо, витоки російської державності потрібно визначати не в Русі, не в Києві, а в Золотій Орді. Можливо, це було б і краще. Але тоді під загрозою буде Монголія, я так підозрюю, — каже військовий.

Варіант назавжди закрити цей північно-східний фронт є тільки один: розпад Росії як імперії. Можливо, збереження в якійсь території, але величезна, глобальна азійська імперія однозначно має розпастися, — пояснює начальник Головного штабу ДУК .

На його думку, Україна має долучитися до цього процесу, тому що росіяни цього не зроблять.

— Можна говорити, що росіяни класні, а Путін поганий, але ми на тисячах фактів переконалися, що російське суспільство в масі своїй абсолютно підтримує війну, підтримує вторгнення в Україну, а перед тим в Грузію. Їхнє суспільство каже: "Окей, це прикольно, це класно, ідемо грабувати, вбивати". Тобто нема надії на те, що вони скажуть: "О ні, це ж недобре". Хворе суспільство. У нас свої хвороби є, і ми за них розплачуємося. У росіян є свої хвороби. Кожна нація має свої хвороби, — пояснює лідер "Правого сектору".

За весь час, з 2014 року, я жодного разу не побачив, щоб там, куди прийшли росіяни, стало краще. Там не стає краще. Там біда. Тому я не хочу, щоб так було в Україні. Як казала Голда Меїр (четверта прем'єр-міністерка Ізраїлю, — Ред.), ми хочемо жити, а наші вороги хочуть, щоб ми померли. Це не дає нам можливостей для домовленості, — підсумував Олександр Сачко.

Нагадаємо, раніше він пояснив, що "Правий сектор" думає про визнання українського Криму за Росією.