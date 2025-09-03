Рус

Чим ближче крах імперії, тим божевільніші її закони: у РФ хочуть одягнути школярів у триколор

Михайло Корнілов
Новина оновлена 03 вересня 2025, 12:47
Російські школярі. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Російський депутат назвав цю ініціативу "важливою"

У російських школах можуть запровадити єдину спортивну форму у кольорах російського прапора. Міністерство спорту та Міністерство освіти підтримали цю ініціативу.

Відповідне питання вже опрацьовується у Держдумі. Про це повідомляє ТАСС.

У весняну сесію мною спільно з депутатами Сергієм Колуновим та Іллею Вольфсоном був направлений запит до Мінспорту Росії про введення в школах єдиної спортивної форми в кольорах російського прапора, а також щодо включення обов’язкового виконання учнями в рамках вивчення навчальної програми нормативів випробувань комплексу ГПО та включення предметів фізичної культури до перевірок.

Міністерство спорту підтримує наші ініціативи. Міністерство освіти висловило низку зауважень щодо можливості впровадження цієї ініціативи. З колегами з відповідних міністерств (спорту та освіти) продовжимо діалог з огляду на важливість цієї ініціативи.

голова комітету Держдуми з фізичної культури та спорту Олег Матицин

Олег Матицин та Володимир Путін
Олег Матицин та Володимир Путін

У мережі лише посміялися з чергової абсурдної ініціативи Держдуми. Один із користувачів для опису ситуації використав відомий афоризм: "Чим ближче крах імперії, тим божевільніші її закони". Інші користувачі запідозрили корупційну складову.

