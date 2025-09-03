Чим ближче крах імперії, тим божевільніші її закони: у РФ хочуть одягнути школярів у триколор
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Російський депутат назвав цю ініціативу "важливою"
У російських школах можуть запровадити єдину спортивну форму у кольорах російського прапора. Міністерство спорту та Міністерство освіти підтримали цю ініціативу.
Відповідне питання вже опрацьовується у Держдумі. Про це повідомляє ТАСС.
У весняну сесію мною спільно з депутатами Сергієм Колуновим та Іллею Вольфсоном був направлений запит до Мінспорту Росії про введення в школах єдиної спортивної форми в кольорах російського прапора, а також щодо включення обов’язкового виконання учнями в рамках вивчення навчальної програми нормативів випробувань комплексу ГПО та включення предметів фізичної культури до перевірок.
Міністерство спорту підтримує наші ініціативи. Міністерство освіти висловило низку зауважень щодо можливості впровадження цієї ініціативи. З колегами з відповідних міністерств (спорту та освіти) продовжимо діалог з огляду на важливість цієї ініціативи.
У мережі лише посміялися з чергової абсурдної ініціативи Держдуми. Один із користувачів для опису ситуації використав відомий афоризм: "Чим ближче крах імперії, тим божевільніші її закони". Інші користувачі запідозрили корупційну складову.
Нагадаємо, українська кіберспортсменка з Одеси Світлана "suns1de" Мевлід виступає за російську команду з CS2 (Counter-Strike 2). Раніше дівчина перепрошувала перед українським ком’юніті за те, що грала за інший російський колектив.