Чим ближче крах імперії, тим божевільніші її закони: у РФ хочуть одягнути школярів у триколор

У весняну сесію мною спільно з депутатами Сергієм Колуновим та Іллею Вольфсоном був направлений запит до Мінспорту Росії про введення в школах єдиної спортивної форми в кольорах російського прапора, а також щодо включення обов’язкового виконання учнями в рамках вивчення навчальної програми нормативів випробувань комплексу ГПО та включення предметів фізичної культури до перевірок.

Міністерство спорту підтримує наші ініціативи. Міністерство освіти висловило низку зауважень щодо можливості впровадження цієї ініціативи. З колегами з відповідних міністерств (спорту та освіти) продовжимо діалог з огляду на важливість цієї ініціативи.