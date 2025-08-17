"Іграшка" Кадирова став чемпіоном UFC і відразу почав прославляти свого господаря (відео)

Чеченський боєць виграв титул UFC

У ніч на неділю, 17 серпня, в Чикаго (штат Іллінойс, США) пройшов турнір зі змішаних єдиноборств UFC 319. У головній події шоу відбувся титульний бій у середній вазі між південноафриканцем Дрикусом дю Плессі (23-3) та чеченцем Хамзатом Чимаєвим (15-0), який виступає під прапором ОАЕ.

Перемогу у чемпіонському бою здобув Чимаєв, який після успіху почав прославляти свого господаря. Про це повідомляє Sport24.ru.

Хамзат заявив, що став чемпіоном завдяки голові Чечні Рамзану Кадирову. Крім того, відразу після поєдинку він прокричав: "Ахмат — сила".

Звісно, насамперед віра в себе. І потім моя сім’я. І Рамзан Ахматович (Кадиров) він мене повернув у цей спорт, коли я завершив кар’єру. Завдяки йому я став чемпіоном. Я йому дав слово, що заберу пояс у Чечню. І забрав! Я своє слово дотримався, тепер повертаюся додому. Хамзат Чимаєв

Нагадаємо, Чимаєв близький до Кадирова і неодноразово отримував від нього дорогі подарунки. У відповідь Хамзат прославляє голову Чечні та його військові підрозділи "Ахмат" у всьому світі. Крім того, Чимаєв називав Кадирова "королем", а також виступав "іграшкою" для його сина Адама. Наприклад, Кадиров-молодший "перемагав" елітного бійця ММА в октагоні.