Гей-переможець, масовка замість глядачів і не тільки: як Росія зганьбилася з "Інтербаченням" (фото)

Підставним глядачам платили по 6 тисяч рублів, щоб створити картинку масовості конкурсу

"Інтербачення" — пісенний конкурс, який замислювався як аналог Євробачення. Спочатку він проходив за часів Радянського союзу — у 1960-1980-х роках, а тепер у 2025 році в РФ вирішили його відродити, причому з ухилом на сімейні цінності. Без конфузів, звичайно, не обійшлося.

"Телеграф" розповість, як Росія зганьбилася з конкурсом "Інтербачення" і що з ним не так.

У суботу, 20 вересня, у московській Live Арені проходив конкурс "Інтербачення", в якому взяли участь представники 23 країн. Саму Росію представляв "скрєпний" співак SHAMAN, а ось переможцем став артист із В’єтнаму — відкритий гей Нгуєн Дик Фук. І це при тому, що напередодні конкурсу Сергій Лавров обіцяв: на "Інтербаченні" не буде "збочень", маючи на увазі представників ЛГБТ-спільноти.

Переможцем "Інтербачення" став відкритий гей Нгуєн Дик Фук. Фото: Getty Images

Ще один скандал, який супроводжував конкурс, — це скасування виступу представниці зі США співачки VASSY. Вона є квір-активісткою та амбасадором міжнародної ЛГБТ-організації NoH8. Вже під час фіналу ведучі оголосили, що VASSY не змогла приїхати через політичні причини — їй нібито заборонила Австралія, громадянство якої співачка також має.

Російський аналог Євробачення – "Інтербачення". Фото: Getty Images

Однак найбільшою ганьбою для Росії стали глядачі, а точніше їхня відсутність. Людей у залі Live Arena не вистачало, тож дірки заповнювали масовкою, яку розставляли біля сцени. А весь майданчик загалом був заповнений глядачами лише на третину. Крім того, як пишуть телеграм-пабліки з посиланням на джерела серед організаторів, роль іноземних гостей грали студенти РУДН — їм платили за роботу масовки 6 тисяч рублів.

Представники ПАР на "Інтербаченні" Фото: Getty Images

Ще один ляп російської пропаганди — це інформація про те, що "Інтербачення" переглянули 4 мільярди глядачів, тобто кожен другий житель планети. Однак цю нісенітницю в заголовках російських ЗМІ швидко відредагували, заявивши, що трансляція була доступна загалом мешканцям країн у 4 млрд населення сумарно.

Відредаговані заголовки російських ЗМІ

