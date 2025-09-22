Гей-победитель, массовка вместо зрителей и не только: как Россия опозорилась с "Интервидением" (фото)

Подставным зрителям платили по 6 тысяч рублей, чтобы создать картинку массовости конкурса

"Интервидение" — песенный конкурс, который задумывался, как аналог Евровидения. Сначала он проходил во времена Советского союза — в 1960–1980-х годах, а теперь, в 2025 году, в РФ решили его возродить, причем с уклоном на семейные ценности. Без конфузов, конечно же, не обошлось.

"Телеграф" расскажет, как Россия опозорилась с конкурсом "Интервидение" и что с ним не так.

В субботу, 20 сентября, в московской Live Арене проходил конкурс "Интервидение", в котором приняли участие представители 23 стран. Саму Россию представлял "скрепный" певец SHAMAN, а вот победителем стал артист из Вьетнама — открытый гей Нгуен Дык Фук. И это при том, что накануне конкурса Сергей Лавров обещал: на "Интервидении" не будет "извращений", имея в виду представителей ЛГБТ-сообщества.

Победителем "Интервидения" стал открытый гей Нгуен Дык Фук. Фото: Getty Images

Еще один скандал, который сопровождал конкурс, — это отмена выступления представительницы из США певицы VASSY. Она является квир-активисткой и амбассадором международной ЛГБТ-организации NoH8. Уже во время финала ведущие объявили, что VASSY не смогла приехать по политическим причинам — ей якобы запретила Австралия, гражданство которой у певицы также есть.

Российский аналог "Евровидения" - "Интервидение". Фото: Getty Images

Однако самым большим позором для России стали зрители, а точнее их отсутствие. Людей в зале Live Arena не хватало, так что дыры заполняли массовкой, которую расставляли у сцены. А вся площадка целиком была заполнена зрителями лишь на треть. Кроме того, как пишут телеграм-паблики со ссылкой на источники среди организаторов, роль иностранных гостей играли студенты РУДН — им платили за работу массовки 6 тысяч рублей.

Представители ЮАР на "Интервидении". Фото: Getty Images

Еще один ляп российской пропаганды — это информация о том, что "Интервидение" посмотрели 4 миллиарда зрителей — то есть каждый второй житель планеты. Однако эту чушь в заголовках российских СМИ быстро отредактировали, заявив, что трансляция была доступна в целом жителям стран в 4 млрд населения суммарно.

Отредактированные заголовки российских СМИ

