Був на побігеньках у Єльцина і не завжди носив вуса: як у молодості виглядав путінський глашатай Пєсков
Особистий прессекретар Путіна вже понад 20 років обіймає цю посаду
Дмитро Пєсков — спікер президента Росії Володимира Путіна. Він є одним із головних брехунів та пропагандистів у країні-агресорі, особливо його брехливі та цинічні висловлювання загострилися під час війни РФ проти України. Але колись він збирався бути дипломатом, а не глашатаєм Путіна.
"Телеграф" розповість, як у молодості виглядав Пєсков, де він здобув освіту, і як працював на побігеньках у Єльцина.
Дмитро Пєсков — що про нього відомо
Нинішній спікер Путіна Дмитро Пєсков народився у сім’ї дипломата у Москві 17 жовтня 1967 року, зараз йому 57 років. Його дитинство пройшло у частих переїздах через дипломатичну роботу батька, тож навчався він у різних школах, то в Москві, то за кордоном.
Відомо, що Пєсков все ж таки закінчив спеціалізовану школу поглибленим вивченням англійської мови у Москві. Ймовірно, його вже з дитинства готували до роботи дипломата. Після школи він з другої спроби став студентом Інституту країн Азії та Африки при МДУ, там він вивчав турецьку мову. І саме знання цієї мови привело його до служби на високих посадах у Кремлі.
Справа в тому, що наприкінці 90-х весь світ побачив Дмитра Пєскова на екранах як перекладача Бориса Єльцина в час його візиту до Стамбула. Він був на побігеньках у тодішнього президента РФ і вразив його досконалим знанням турецької мови. Тож незабаром молодого дипломата та перекладача запросили працювати до Кремля.
Після обрання Путіна президентом РФ у 2000-х роках Дмитро Пєсков прийшов на побігеньки вже до нього. Спочатку його призначили начальником відділу зв’язків зі ЗМІ в адміністрації президента. А невдовзі Путін видав указ, яким заснував окрему посаду для Пєскова — особистий речник президента. На цій посаді вірний глашатай працює вже понад 20 років.
Зазначимо, що зовнішність Пєскова за час служби в Кремлі не сильно змінилася, він хіба що постарів. А ось фірмові вуса-йоржик він носив змолоду, хоча час від часу збривав їх. У мережі є рідкісні фото, на яких можна побачити Пєскова без вусів.
