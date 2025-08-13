Особистий прессекретар Путіна вже понад 20 років обіймає цю посаду

Дмитро Пєсков — спікер президента Росії Володимира Путіна. Він є одним із головних брехунів та пропагандистів у країні-агресорі, особливо його брехливі та цинічні висловлювання загострилися під час війни РФ проти України. Але колись він збирався бути дипломатом, а не глашатаєм Путіна.

"Телеграф" розповість, як у молодості виглядав Пєсков, де він здобув освіту, і як працював на побігеньках у Єльцина.

Дмитро Пєсков — що про нього відомо

Нинішній спікер Путіна Дмитро Пєсков народився у сім’ї дипломата у Москві 17 жовтня 1967 року, зараз йому 57 років. Його дитинство пройшло у частих переїздах через дипломатичну роботу батька, тож навчався він у різних школах, то в Москві, то за кордоном.

Дмитро Пєсков у молодості

Відомо, що Пєсков все ж таки закінчив спеціалізовану школу поглибленим вивченням англійської мови у Москві. Ймовірно, його вже з дитинства готували до роботи дипломата. Після школи він з другої спроби став студентом Інституту країн Азії та Африки при МДУ, там він вивчав турецьку мову. І саме знання цієї мови привело його до служби на високих посадах у Кремлі.

Справа в тому, що наприкінці 90-х весь світ побачив Дмитра Пєскова на екранах як перекладача Бориса Єльцина в час його візиту до Стамбула. Він був на побігеньках у тодішнього президента РФ і вразив його досконалим знанням турецької мови. Тож незабаром молодого дипломата та перекладача запросили працювати до Кремля.

Дмитро Пєсков на початку кар’єри був дипломатом та перекладачем Єльцина

Після обрання Путіна президентом РФ у 2000-х роках Дмитро Пєсков прийшов на побігеньки вже до нього. Спочатку його призначили начальником відділу зв’язків зі ЗМІ в адміністрації президента. А невдовзі Путін видав указ, яким заснував окрему посаду для Пєскова — особистий речник президента. На цій посаді вірний глашатай працює вже понад 20 років.

Дмитро Пєсков у молодості вже був із вусами

Зазначимо, що зовнішність Пєскова за час служби в Кремлі не сильно змінилася, він хіба що постарів. А ось фірмові вуса-йоржик він носив змолоду, хоча час від часу збривав їх. У мережі є рідкісні фото, на яких можна побачити Пєскова без вусів.

Дмитро Пєсков у молодості іноді збривав вуса

