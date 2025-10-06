Вела розгульний спосіб життя і померла молодою: що відомо про першу дружину путінського глашатая Пєскова
-
-
Вона народила Пєскову сина Миколу та ще п’ятьох дітей від різних чоловіків
Дмитро Пєсков — відома постать у російській політиці та головний брехун Кремля, який уже багато років працює особистим прес-секретарем Путіна. Він тричі був одружений і має п’ятьох дітей. Нині його дружиною є Тетяна Навка, але були й інші.
Що варто знати:
- Перша дружина Дмитра Пєскова, Анастасія Будьонна, була онукою полководця Семена Будьонного
- Шлюб із Пєсковим розпався через п’ять років через розгульний спосіб життя Анастасії
- Жінка померла у 2012 році у віці 44 років, залишивши шістьох дітей від різних чоловіків
"Телеграф" розповідає, що відомо про першу дружину Пєскова Анастасію Будьонну, яка померла у 44 роки.
Анастасія Будьонна — що про неї відомо?
Анастасія відома тим, що вона була молодшою онукою відомого радянського полководця Семена Будьонного. Вона народилася в 1968 році і, як і всі діти та онуки з цієї родини, здобула гарну освіту. Після університету Анастасія працювала перекладачем в "Інтуристі".
Ще навчаючись у школі, вона познайомилася і зблизилася з однокласником двоюрідного брата Семена Дмитром Пєсковим. Саме він у майбутньому став особистим прес-секретарем Путіна і мерзенним пропагандистом та брехуном.
У 1988 році Дмитро і Анастасія розписалися, а вже в 1990-му у них народився син Микола. У той час дипломата-початківця Пєскова якраз направили на роботу до Туреччини. Туди він поїхав уже із родиною.
І доки дипломат працював, його дружина Анастасія вела розгульний богемний спосіб життя. Вона любила тусовки та вечірки, поводилася не так стримано, як належить дружинам дипломатів, особливо в Туреччині, де прийнято, що жінки поводяться більш скромно.
Поведінка Будьонної і стала причиною розірвання шлюбу після п’яти років спільного життя. Після розлучення Анастасія забрала сина та вирушила до Великобританії. Там вона досить швидко одружилася з англійським бізнесменом, який усиновив її Миколу, давши йому своє прізвище Чоулз.
Однак цей шлюб швидко закінчився. Після нього Анастасія й надалі намагалася всіляко налагодити особисте життя та народжувала дітей. Загалом у неї їх шестеро від різних чоловіків. Також вона приїжджала до Росії та намагалася повернутися до колишнього чоловіка Пєскова, проте він не прийняв її.
У червні 2012 року стало відомо, що молодша онука Семена Будьонного померла. Їй було лише 44 роки. Інформації про обставини та причини смерті Анастасії у відкритих джерелах немає.
