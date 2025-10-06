Вона народила Пєскову сина Миколу та ще п’ятьох дітей від різних чоловіків

Дмитро Пєсков — відома постать у російській політиці та головний брехун Кремля, який уже багато років працює особистим прес-секретарем Путіна. Він тричі був одружений і має п’ятьох дітей. Нині його дружиною є Тетяна Навка, але були й інші.

"Телеграф" розповідає, що відомо про першу дружину Пєскова Анастасію Будьонну, яка померла у 44 роки.

Дмитро Пєсков був одружений тричі

Анастасія Будьонна — що про неї відомо?

Анастасія відома тим, що вона була молодшою онукою відомого радянського полководця Семена Будьонного. Вона народилася в 1968 році і, як і всі діти та онуки з цієї родини, здобула гарну освіту. Після університету Анастасія працювала перекладачем в "Інтуристі".

Ще навчаючись у школі, вона познайомилася і зблизилася з однокласником двоюрідного брата Семена Дмитром Пєсковим. Саме він у майбутньому став особистим прес-секретарем Путіна і мерзенним пропагандистом та брехуном.

Так виглядала перша дружина Пєскова Анастасія Будьонна

У 1988 році Дмитро і Анастасія розписалися, а вже в 1990-му у них народився син Микола. У той час дипломата-початківця Пєскова якраз направили на роботу до Туреччини. Туди він поїхав уже із родиною.

І доки дипломат працював, його дружина Анастасія вела розгульний богемний спосіб життя. Вона любила тусовки та вечірки, поводилася не так стримано, як належить дружинам дипломатів, особливо в Туреччині, де прийнято, що жінки поводяться більш скромно.

Анастасія Будьонна вела розгульний спосіб життя

Поведінка Будьонної і стала причиною розірвання шлюбу після п’яти років спільного життя. Після розлучення Анастасія забрала сина та вирушила до Великобританії. Там вона досить швидко одружилася з англійським бізнесменом, який усиновив її Миколу, давши йому своє прізвище Чоулз.

Однак цей шлюб швидко закінчився. Після нього Анастасія й надалі намагалася всіляко налагодити особисте життя та народжувала дітей. Загалом у неї їх шестеро від різних чоловіків. Також вона приїжджала до Росії та намагалася повернутися до колишнього чоловіка Пєскова, проте він не прийняв її.

Дмитро Пєсков та його старший син Микола, народжений у шлюбі з Будьонною

У червні 2012 року стало відомо, що молодша онука Семена Будьонного померла. Їй було лише 44 роки. Інформації про обставини та причини смерті Анастасії у відкритих джерелах немає.

