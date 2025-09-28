Бєлгород спіткав блекаут - росіяни сидять вдома без світла і води. Мережу вже розривають меми

Росіяни скиглять, що в місті зникло світло, вода і навіть інтернет, у місті зупинилися ліфти

Вибухи в Росії лунали ввечері, 28 вересня. У Бєлгороді та області настав блекаут.

Що потрібно знати:

В Росії влучили по Бєлгородській ТЕЦ і електропідстанції "Луч"

У Бєлгороді та області настав повний блекаут

Губернатор області офіційно підтвердив удар по інфраструктурі та значні перебої з подачею електроенергії

Про це повідомляють російські Telegram-канали. У пабліках йдеться, що вибухи в Бєлгороді прогриміли о 18:45.

По Бєлгородській ТЕЦ і електропідстанції "Луч" нібито прилетіли невідомі ракети. Трохи згодом у соцмережах з'явилися кадри того, як це було.

На відео видно, що після ударів над одним з об'єктів здіймається дим. А росіяни не могли підібрати нормальних слів, тому на кадрах чути тільки нецензурну лайку.

Росіяни скаржаться, що в місті зникло світло, вода і навіть інтернет. У місті зупинилися ліфти, магазини працюють тільки за готівку або ж закрилися. Транспорт ходить із перебоями, на частині вулиць немає освітлення, а також не працюють світлофори.

Також світло зникло у Старому Осколі, Губкіні, Шебекиному, Чернянці, Корочі, Дубовому та Сіверному.

Влада Бєлгорода визнала атаку

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив удар по інфраструктурі блекауту.

Є перебої з подачею електроенергії, досить значні. Зараз розбираємося з наслідками і будемо вживати максимальних заходів для того, щоб під'єднати все, де є можливість і необхідність, до резервної генерації, і там, де можливо, перепід'єднати для забезпечення потреб населення і наших підприємств, зазначив Гладков

У Водоканалі і лікарнях перейшли на резервні джерела живлення. Гладков попередив росіян, що через відсутність світла можливі перебої в оповіщеннях про ракетну і дронову небезпеки.

Українці вже жартують

Користувачів мережі надихнув несподіваний блекаут у Бєлгороді. Вони свторюють меми про це.

"Телеграф" також створив меми про відключення світла в Бєлгороді. Перегляньте їх нижче.

Додамо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде слабкою і буде реагувати на російські атаки на енергетику.

Зокрема, він казав, що РФ повинна розуміти, що якщо вона погрожує блекаутами в Києві — тоді вона отримає блекаут в Москві.

Раніше "Телеграф" писав, що в російських силах ППО виник дефіцит ракет до одного з основних ЗРК.