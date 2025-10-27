"Tomahawk таки влупив?" Дивний об’єкт у небі над Москвою розвеселив українців (відео)

Об'єкт бачили перед світанком

У ніч на 27 жовтня над Росією пролетів загадковий космічний об'єкт, який мав зелене сяйво. Його помітили над Москвою до світанку, але, на думку експертів, йдеться не про НЛО чи метеорит. Українці у мережі вже жартують з цієї події.

Відео з невідомим об'єктом зеленого кольору публікують росЗМІ. На них добре видно щось схоже на метеорит, але його сяяння яскравіше.

Зазначається, що таємничий об'єкт — ймовірніше космічне сміття чи шматок супутника, який зайшов в атмосферу та згорів. Незвичайне явище побачили приблизно о 6:30 ранку з Видного, Дубни, Раменського, Жуковського, Люберця, Красногорська, Одинцово та деяких районів Москви.

На думку експертів, зелений колір обумовлений нікелем, а білий — магнієм. Саме з них роблять деталі космічної техніки. Два ці матеріали — основні в космопромисловості.

Однак це незвичне явище не зачарувало українців, а навпаки — викликало хвилю жартів. Одним з найпопулярніших було питання: чому цей об'єкт не впав на Кремль чи десь в Москві. Також користувачі згадали ракети "Томагавк", українську '"Фламінго". Були думки, що це Орешнік запустили, але він вирішив впасти вдома в Росії.

