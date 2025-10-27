"Tomahawk таки влупил?" Странный объект в небе над Москвой развеселил украинцев (видео)

Объект видели перед рассветом

В ночь на 27 октября над Россией пролетел загадочный космический объект, имевший зеленое сияние. Его заметили над Москвой до рассвета, но, по мнению экспертов, речь идет не об НЛО или метеорите. Украинцы в сети уже шутят над этим событием.

Видео с неизвестным объектом зеленого цвета публикуют росСМИ. На них хорошо видно что-то похожее на метеорит, но его сияние ярче.

Отмечается, что таинственный объект — более вероятный космический мусор или кусок спутника, который зашел в атмосферу и сгорел. Необычное явление увидели примерно в 6:30 утра из Видного, Дубны, Раменского, Жуковского, Люберца, Красногорска, Одинцово и некоторых районов Москвы.

По мнению экспертов, зеленый цвет обусловлен никелем, а белый – магнием. Именно из них производят детали космической техники. Два этих материала – основные в космопромышленности.

Однако это необычное явление не очаровало украинцев, а наоборот – вызвало волну шуток. Одним из самых популярных был вопрос: почему этот объект не упал на Кремль или где-нибудь в Москве. Также пользователи упомянули ракеты "Томагавк", украинскую "Фламинго". Было мнение, что это Орешник запустили, но он решил упасть дома в России.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что фото из Москвы во время отражения атаки дронов "взорвало" сеть. Ведь кто-то сфотографировал пикап с несколькими солдатами и пулеметом у стен Кремля, которые якобы пытались перехватывать и сбивать украинские дроны.