Крутіше – тільки ядерна зброя? Чому Путін так боїться передачі "Томагавків" Україні

Атомні субмарини США у Чорному морі можуть стати страшним сном Путіна

Російський диктатор Володимиру Путін страшенно боїться, що США дадуть Україні дозвіл на застосування Tomahawk по території РФ. Але це побоювання поки не має нічого спільного із реальними можливостями Києва бити американськими стратегічними ракетами великої дальності углиб території ворога.

Що потрібно розуміти:

Україна не має засобів запуску ракет Tomahawk

Українські ракети FP-5 "Фламінго" є ефективнішими за "Томагавки"

Потужнішою за "Томагавки" буде тільки ядерна зброя

Про це в інтерв’ю You-Tube-каналу Telegraf UA розповів, директор Агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ та колишній заступник голови СБУ (2014–2015) Віктор Ягун. Він пояснив проблему Путіна.

За його словами — Путін страшенний боягуз, боїться всього.

— Оця боязнь всього і спричинила його дзвінки і нервозність по відношенню до "Томагавків". Тому що "Томагавки" в його розумінні — це більше психологічна зброя, аніж реальна. "Томагавки" — це останній рубіж, той рубікон, після якого (їх було декілька — "Джавеліни", "Хаймерси", ATACMS, F-16, "Леопарди", "Абрамси"), що залишається? Тактична ядерна зброя й атомні субмарини в Чорному морі, — каже військовий експерт.

На його думку, Tomahawk більше був психологічним тиском, аніж реальною зброєю, яка може вплинути на ситуацію.

— Якщо справді ми можемо використовувати свої "Фламінго", то це ефективніше, аніж "Томагавки". Але ще раз наголошую, "Томагавк" — це психологічна річ. І фахівці говорять, що ми одномоментно більше 10 ракет просто неспроможні випустити, тому що нема чим їх запускати, — наголосив генерал-майор запасу СБУ.

У нас нема підводних човнів, крейсерів, літаків, які їх можуть запускати, а наземних установок може бути дві-три, не більше. Тому Tomahawk, ще раз наголошую, Путіна просто перелякав психологічно, аніж реально. Віктор Ягун

