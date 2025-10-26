"Менше зубів - більше любиш кашу": спецпосланець Кремля Дмитрієв притягнув до США цукерки з цитатами Путіна

Досі незрозуміло, що це — або безкрайня нахабність, або тотально непрохідна тупість росіянина

На тлі нових санкцій США проти найбільших російських нафтових компаній та загрози нафтового колапсу, до Вашингтона примчався так званий "спеціальний посланник" російського правителя Володимира Путіна — Кирило Дмитрієв. При цьому він серед іншого притягнув до США у подарунок американцям шоколадні цукерки з цитатами Путіна. Що це, безкрайня нахабність, або тотально непрохідна тупість — поки що незрозуміло.

Що треба знати:

Дмитрієв набрався нахабства (або тупості) притягти до США цукерки із обличчям Путіна та його цитатами

Сам "спецпосланник" стверджує, що цукерки призначалися у подарунок чиновникам з США

Ще один анекдот — Дмитрієв опублікував допис у соцмережі, яка в Росії під забороною, а за користування нею може "прилетіти"

Дмитрієв приїхав до Вашингтона ще 24 жовтня та вже встиг "відзначитися", зокрема цинічною брехнею на американському телебаченні про те, що Росія нібито "не атакує цивільні об'єкти". Але окрім цього крінжа, Дмитрієв, як виявилося, привіз у "подарунок американським колегам" цукерки — які, в кращих традиціях радянської та російської пропаганди, були "прикрашені" Путіним на обгортці та "геніальними" висловами мешканця Кремля.

Серед фраз, які розмістили на обгортках — "Своїх не кидаємо!", "Кордони Росії ніде не закінчуються", "Ми готові прийняти будь-який виклик часу і перемогти!", "Якщо бійка неминуча, бити треба першим", "Менше зубів — більше любиш кашу" та інші "перли" російського правителя. Сам Дмитрієв заявив, що передав цукерки американським переговорникам — нібито в знак добрих намірів Росії та "у рамках діалогу".

Ще один смішний момент — це те, що російський "спецпосланник" спочатку опублікував допис з фото цукерок у соцмережі Instagram. Анекдот полягає в тому, що з березня 2022 року Instagram у РФ заборонений. Тому свій допис Дмитрієв адресував кому завгодно, але точно не росіянам. Щоправда, пізніше він похапцем перепостив у своєму Telegram повідомлення російських пропагандистів про його "подарунок".

Візит Дмитрієва в США: що відомо

Після того, як 22 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч, яку він запланував у Будапешті з російським правителем Володимиром Путіним, скасовується, оскільки Путін не готовий до мирних переговорів, а Міністерство фінансів США оголосило про нові масштабні санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній — "Роснєфть" та "Лукойл", стало відомо, що "спецпосланник" Путіна відвідає США.

Дмитрієв прискакав до Вашингтону 24 жовтня. Там він повинен був зустрітися зі спецпредставником Трампа, Стівом Віткоффом. За час перебування в США Дмитрієв вже встиг зробити низку брехливих заяв для преси, зокрема цинічно збрехав, що Росія нібито "не стріляє по цивільних". При цьому за день до появи Дмитрієва в США російські окупанти цілеспрямовано ударом трьох дронів знищили в Харкові дитячий садочок.