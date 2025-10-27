"Ленін, спиш?" Пікапи з кулеметами під Кремлем продовжують висміювати в жартах та мемах

В Кремлі злякалися безпілотників

Ввечері 26 жовтня, коли Москву масовано атакували дрони, біля Кремля розгорнули мобільні вогневі групи (МВГ). Фото пікапа з кількома солдатами та кулеметом біля стін Кремля викликало хвилю жартів в Україні.

Що треба знати:

Ввечері 30 жовтня РФ атакували дрони: за даними Росії, їх було майже 200 дронів, а 30 "летіли на Москву"

Для захисту Кремля до нього підтягнули мобільні вогневі групи — пікапи з кулеметом

Українці сміються з цієї картини — Росія "довоювалася"

Російські паблики опублікували фото пікапа з МВГ, що "захищає від дронів Москву". З'явилися дані, що таких груп до Кремля підтягнули щонайменше п'ять, а "першого терміново вивезли" (ймовірно йдеться про главу Росії Володимира Путіна).

МВГ під Кремлем

Українці бурхливо відреагували на пікапи з кулеметами для захисту Кремля від дронів. Відмічають, який "славний" шлях пройшла Росія з 2022 року — від "Київ за три дні" до пікапів з кулеметами під Кремлем.

Меми та жарти про МВГ під Кремлем

Жартують, що росіяни починають здогадуватися, що "недомілітарізіровалі" Україну. Один з авторів мему використав аналогію з українським шоу "Холостяк". Фірмовий незворушний образ обличчя учасниці, що приїхала до головного героя шоу на даху лімузина тут виявився дуже доречним.

Також констатують, що якби протиповітряний захист Москви справді був би таким, як декларують у Росії, пікапи з кулеметниками не були б потрібні.

Також жартують про Леніна у Мавзолеї — "Ленін спиш?". Крім того, іронізують (з часткою правди), що "МВГ на фоні Кремля трошки знімає головний біль, лікує простатит і дисбактеріоз кишківника".

Нагадаємо, в ніч на суботу, 25 жовтня, дрони атакували Волгоградську область, пролунало близько 15 вибухів. Через атаку виникла пожежа на підстанції "Балашовська" у Волгоградській області, яка забезпечує транзит електроенергії з Волзької ГЕС до Центрального регіону Росії.