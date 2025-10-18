Волохатий капелюшок та "незворушність" на лімузині. Мережею несуться меми про шоу "Холостяк"

Учасниці вразили креативом та яскравими образами

У п'ятницю, 17 жовтня в ефір вийшла перша частина першого випуску 14 сезону "Холостяк". Головний герой, український актор Тарас Цимбалюк знайомився з кандидатками на участь у проєкті — мережею ширяться меми та жарти.

Що треба знати:

Стартував 1-й випуск романтичного шоу "Холостяк", учасниці креативно презентували себе

Деякі настільки вразили глядачів, що про них з'явилося безліч жартів

За серце Тараса Цимбалюка змагатимуться вчителька алгебри, майстер спорту з легкої атлетики, володарка титулу "Міс Україна 2023" та інші яскраві дівчата

Найбільше українці виділили двох учасниць. Ірина з Києва приїхала до головного героя шоу на даху лімузина з настільки незворушним виразом обличчя, що воно одразу ж стало основою для багатьох мемів. Одна гримаса — для безлічі ситуацій.

Друга учасниця, також Ірина, але з Хмельницького, вирізнилася серед інших своїм одягом. Щоб вразити холостяка, дівчина обрала прозору сукню та волохату рожеву шапочку. Ця яскрава деталь її одягу також моментально потрапила у велику кількість жартів.

Є й інші смішні меми на основі першого випуску "Холостяка". В деяких з них навіть згадуються лимони від "Монобанку", що викликали справжній фурор.

Шоу "Холостяк" — що про нього відомо

"Холостяк" — це українське романтичне реаліті-шоу, де один неодружений чоловік шукає кохання серед кількох десятків учасниць. Хлопець влаштовує романтичні побачення, щоб краще пізнати дівчат. Щотижня відбувається "Церемонія троянд", де холостяк сповіщає про своє рішення символічною трояндою. Ті, хто отримав її — продовжують участь у шоу. Та, кому хлопець не дав квітки, вибуває з проєкту.

