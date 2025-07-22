"Ви три роки були в бункері?" Армія США похвалилася "неймовірним досягненням", а в мережі сміються

У США дізналися, що дрони можуть скидати гранати

Американська армія похвалилася першим успішним скиданням бойової гранати з дрона. Втім, у мережі це викликало глибокий подив.

Повідомлення було оприлюднено в соцмережі X, проте через розпал пристрастей у коментарях його довелося видалити. Тому спогад про нього залишився лише у telegram-каналах, які передбачили такий розвиток подій та зробили скріншоти.

У повідомленні йшлося про те, що навчання проходили на полігоні Графенвер у Німеччині, а проводити скидання допомагали українські військові.

Краще пізно, ніж ніколи

До повідомлення також було прикріплено короткий ролик, на якому розповідалося про процес скидання бойової гранати з безпілотника та про те, що випробування пройшло без проблем.

Втім, для користувачів мережі така захоплена реакція американської армії виявилася незрозумілою, адже про війну дронів трублять усі світові ЗМІ вже три роки, а в мережі є величезна кількість відеозаписів, на яких процес показаний чи не з усіх боків. Та й на полях російсько-української війни "класичні" скидання на сьогодні зустрічаються рідше, ніж удари fpv-дронів.

Загалом у мережі дуже жорстко висловили все, що думають, і "розпекли" американських військових до стану, коли повідомлення довелося видалити.

У мережі були "злегка" здивовані

Як повідомлялося раніше, в Україні нещодавно показали дрон, створений для того, щоб перехоплювати російські "Шахеди". Його вже встигли успішно протестувати у бойових умовах, а перша партія вже пішла у виробництво.