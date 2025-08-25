"Орбане, що з обличчям?" У мережі сміються через гнів Угорщини після ударів по "Дружбі"

Мережа вибухнула жартами

Між Україною та Угорщиною відбулося чергове загострення у дипломатичному полі. Причиною стали удари ЗСУ по російській газовій інфраструктурі та реакція на це українського президента Володимира Зеленського.

Як і будь-яка гучна подія, це не оминуло користувачів мережі. Вони вже почали жартувати про нові заяви глави угорського МЗС Петера Сійярто, який назвав українські удари по Росії загрозою для енергобезпеки його країни.

Насамперед користувачі помітили, що сама заява Зеленського звучала дуже вражаючою.

Інші дуже здивувалися заявою Сійярто, яку він видав під час обміну повідомленнями в соцмережі X з главою МЗС України Андрієм Сибігою. Тоді глава МЗС Угорщини сказав, що заява Зеленського є загрозою для його країни, оскільки від нафтопроводу Дружба залежить енергобезпека його країни.

У відповідь на це Сибіга зазначив, що Будапешту не варто вказувати, що робити Зеленському. Він закликав Угорщину диверсифікувати постачання нафти, адже енергобезпека країни залежить лише від неї самої. Сіярто мовчати не став.

"Припиніть атакувати нашу енергетичну безпеку! Це не наша війна" Петер Сіярто

Користувачі мережі закономірно поцікавилися, чому енергетична безпека Угорщини знаходиться в Росії.

Гуд квешон

При цьому вони задумалися про те, що якби Тарас Шевченко жив у наш час, то напевно написав би про це вірш.

Достойно місця у підручниках

У західному сегменті мережі теж не залишили подію поза увагою, а інтернет-спільнота NAFO навіть створила постер для вигаданого фільму "День залежності".

Дивіться у всіх кінотеатрах країни

Як повідомлялося раніше, нова атака на нафтопровід "Дружба" відбулася 22 серпня, про що повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді. До речі, те, що Бровді етнічний угорець не залишилося поза увагою користувачів мережі, які жартома призначили його "міністром енергетики Угорщини".