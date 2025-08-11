"Аляска це ще США?" У мережі сміються через обмовку Трампа

Жителям штату час напружитися

Президент США Дональд Трамп під час брифінгу для журналістів припустився курйозної обмовки. Він сказав, що збирається поїхати до Росії, щоб зустрітися з Володимиром Путіним, хоча їхня зустріч має відбутися на Алясці.

Це не змогло залишитися поза увагою мережі, а тому там уже почали робити численні меми з цього приводу. "Телеграф" зібрав найкращі.

"У п’ятницю я їду до Росії. Я збираюся побачитися з Путіним" Дональд Трамп

Пізніше у Білому домі пояснили, що американський президент хотів сказати "I’m going to deal with Russia" ("Я їду розбиратися з Росією"), але натомість вийшло "I’m going to Russia" ("Я їду в Росію"). Самому Трампу також пізніше довелося пояснити, що Путін приїде до його країни, а не він поїде до Росії.

Проте потік мемів уже не зупинити. Зокрема, пролунав заклик про те, щоб хтось нагадав американському лідерові, що Аляска з 1867 року є частиною США.

А інші згадали про те, як під кінець каденції попереднього президента Джо Байдена йому діставалося за всякі дрібні обмовки та інші дивацтва.

У будь-якому випадку слова Трампа, напевно, багатьох змусили напружитися. Насамперед це стосується самих жителів Аляски.

Жителі Аляски явно не зрадіють, коли дізнаються, що стали частиною Росії

Добре, що цей момент вчасно прояснили.

Незручно вийшло

Користувачі мережі також нагадали, що у питаннях територіальних поступок президент України Володимир Зеленський вже пропонував Трампу віддати Росії Флориду.

У мережі жартують

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де саме може пройти зустріч Трампа та Путіна. Номери в цьому готелі можуть коштувати тисячі доларів за ніч.