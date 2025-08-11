"Аляска це ще США?" У мережі сміються через обмовку Трампа
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Жителям штату час напружитися
Президент США Дональд Трамп під час брифінгу для журналістів припустився курйозної обмовки. Він сказав, що збирається поїхати до Росії, щоб зустрітися з Володимиром Путіним, хоча їхня зустріч має відбутися на Алясці.
Це не змогло залишитися поза увагою мережі, а тому там уже почали робити численні меми з цього приводу. "Телеграф" зібрав найкращі.
"У п’ятницю я їду до Росії. Я збираюся побачитися з Путіним"
Пізніше у Білому домі пояснили, що американський президент хотів сказати "I’m going to deal with Russia" ("Я їду розбиратися з Росією"), але натомість вийшло "I’m going to Russia" ("Я їду в Росію"). Самому Трампу також пізніше довелося пояснити, що Путін приїде до його країни, а не він поїде до Росії.
Проте потік мемів уже не зупинити. Зокрема, пролунав заклик про те, щоб хтось нагадав американському лідерові, що Аляска з 1867 року є частиною США.
А інші згадали про те, як під кінець каденції попереднього президента Джо Байдена йому діставалося за всякі дрібні обмовки та інші дивацтва.
У будь-якому випадку слова Трампа, напевно, багатьох змусили напружитися. Насамперед це стосується самих жителів Аляски.
Добре, що цей момент вчасно прояснили.
Користувачі мережі також нагадали, що у питаннях територіальних поступок президент України Володимир Зеленський вже пропонував Трампу віддати Росії Флориду.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де саме може пройти зустріч Трампа та Путіна. Номери в цьому готелі можуть коштувати тисячі доларів за ніч.